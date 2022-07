Juan, niño que fue quemado en una telesecundaria en Querétaro, fue dado de alta en el hospital de Especialidades del Niño y la Mujer.

Acompañado de su madre, Eugenia Eduardo, así como del director del nosocomio, Manuel Alcocer Alcocer, el niño salió caminado luego de que el pasado mes presentará quemaduras de segundo y tercer grado por agresión.

Por su parte el padre de Juan, respondió que las quemaduras hechas en la telesecundaria ya fueron superadas; sin embargo, el daño psicológico persiste, por lo cual, pidió el apoyo a las autoridades para seguir con el tratamiento.

Destacó, además, que el niño ya no regresará a la telesecundaria donde estudiaba, pues ahora cuentan con otros domicilio en donde recibirán apoyo económico del gobierno de Querétaro para el pago de renta.

No obstante, destacó que no él y su familia no se sienten seguros de vivir en la nueva área.

En tanto, el director del hospital, Manuel Alcocer Alcocer, expresó que el alta definitiva tomará entre 2 y 3 meses por el tratamiento físico.

Exigen justicia para estudiante otomí discriminado (Twitter/Noti Querétaro )

Vinculan a proceso a adolescentes que quemaron a niño en telesecundaria de Querétaro

Cabe señalar que el pasado 24 de junio, fueron vinculados a proceso dos adolescentes que quemaron a un niño en una telesecundaria de Querétaro .

De acuerdo con información dada por la Fiscalía General del estado, en una audiencia inicial, un juez de control autorizó la vinculación a proceso de ambos adolescentes como responsables de lesiones dolosas a su compañero al prenderle fuego en horario de clases.

Por otra parte, se señala que la Unidad de Servicios para la Educación Básica (Usebeq) ya investiga la omisión en los protocolos de atención a Juan, niño que fue quemado en la telesecundaria de Querétaro.

Según expresa el titular de la unidad, Raúl Iturralde Olvera, en las indagaciones ya se profundiza la omisión por parte de una docente y de la directora de la telesecundaria.

Agregó, además, que la carpeta será cerrada en próximos días y se dará conocer los resultados de la misma. En tanto, puede darse la posibilidad de que se abra una nueva por el delito de discriminación.

El pasado 24 de junio, el caso de Juan, un niño otomí, conmocionó a nivel nacional, pues fue quemado dentro de su telesecundaria en el Salitre, Querétaro; y nadie hizo nada.