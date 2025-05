Debido a la violencia en Culiacán, Sinaloa, hoy martes 6 de mayo de 2025 varias escuelas de 8 municipios suspendieron clases.

Sinaloa sigue siendo blanco de enfrentamientos armados y otros hechos violentos desde el pasado 9 de septiembre, a raíz de una guerra interna en el Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.

Ante el aumento de la violencia en las últimas horas, 8 municipios de Sinaloa decidieron cancelar las clases presenciales, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) no suspendió las clases de manera oficial.

Culiacán, Sinaloa hoy 6 de mayo 2025: Por violencia, escuelas de 8 municipios suspenden clases

En 8 municipios de Sinaloa, varias escuelas decidieron suspender las clases presenciales desde hoy martes 6 de mayo de 2025 por la violencia registrada desde ayer.

Entre las instituciones se encuentra la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que anunció el cambio a clases virtuales en los siguientes 8 municipios:

Mocorito

Salvador Alvarado

Angostura

Guasave

Sinaloa de Leyva

Navolato

Elota

Escuinapa

La UAS recalcó que no habrá faltas o sanciones para aquellos alumnos que se ausenten de las clases, pues se busca salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil.

Aunque la SEPyC no anunció la suspensión de clases de manera oficial, igual indicó que no habrá sanciones para quienes decidan no asistir a clases en los municipios donde se han registrado actos de violencia.

Suspenden clases por la violencia en Culiacán, Sinaloa (Vía X)

Culiacán, Sinaloa hoy 6 de mayo 2025: Balaceras y bloqueos en varios puntos

Desde ayer lunes 5 de mayo, se registraron varias balaceras y bloqueos en varios puntos de Sinaloa, principalmente en:

Guamúchil, en Salvador Alvarado

Villa Juárez, Navolato

Mocorito

Culiacán

Escuinapa

En algunos municipios se alertó de la entrada de narcos armados a bordo de varias camionetas, quienes desataron balaceras contra viviendas y negocios.

Resultado de la jornada violenta de las últimas horas se reportan al menos 10 muertos, cuya cifra no ha sido confirmada por las autoridades pero podría ser mayor.