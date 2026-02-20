¿Quieres ahorrar en Cuaresma sin sacrificar la tradición culinaria? Para lograrlo, la clave no solo está en qué compras, sino en cómo lo haces. Aquí te decimos cuáles son tus mejores aliados en esta época de reflexión.

Aunque parezca un reto encontrar productos de la canasta básica a precios accesibles, existen métodos efectivos para cuidar el bolsillo. El primer paso fundamental es comparar precios constantemente y monitorear el costo real de los insumos básicos para identificar cuáles mantienen o disminuyen su costo sin sacrificar calidad y frescura.

Pescados económicos y recetas para ahorrar en esta Cuaresma

Ante la alta demanda de ciertos alimentos, tener un “plan B” en el menú te ayudará a tomar mejores decisiones en la sección de pescados y mariscos. En lugar de las especies más comerciales y costosas, te recomendamos optar por alternativas que mantienen un precio bajo y gran valor nutricional.

Especies como la cintilla, lisa, corvina y el camarón seco son excelentes opciones para despertar la creatividad en la cocina. Algunas ideas para llevar a la mesa son:

Cintilla frita: Acompañada de una fresca ensalada de nopales.

Caldo de lisa: Combinado con zanahoria, calabacita y epazote para un plato nutritivo y económico.

Evita filas y ahorra tiempo: La tecnología como aliada en tus compras de Cuaresma

Saca provecho de las herramientas digitales para optimizar uno de los recursos más valiosos: tu tiempo. Las apps y los servicios de entrega a domicilio se han convertido en piezas clave para evitar las aglomeraciones típicas de la temporada.

Tiendas como Walmart ofrecen servicios de compra en línea y la opción de recoger en tienda (Pickup), lo que te permite adquirir tus productos sin ser víctima de las largas filas y las tiendas saturadas. Con solo unos clics, puedes asegurar que todos tus ingredientes estén listos en la cocina de tu hogar.

Hoy en día, los supermercados y las plataformas de entrega ofrecen una solución moderna que combina precios accesibles, surtido y conveniencia. De esta manera, la innovación en los servicios se une con las tradiciones familiares para responder a las exigencias de la vida actual.