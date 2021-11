Con engaños, padres firman para revocación de mandato en vacunación para adolescentes en SLP

Durante la jornada de vacunación para adolescentes de 15 a 17 años en San Luis Potosí (SLP), padres de familia fueron engañados para firmar a favor de la revocación de mandato.

En SLP, donde se han juntado hasta el momento poco más de 2 mil firmas, padres de familia denunciaron que fueron engañados para firmar.

Los hechos ocurrieron durante la jornada de vacunación del 25 de noviembre en el auditorio de Renovación Cultural, ubicado en el Parque Tangamanga II.

Forman a padres para firmar revocación de mandato; creían que firmaban consentimiento

De acuerdo con las denuncias de los padres de familia, dentro de las instalaciones del auditorio, los organizadores formaron dos filas: una para los adolescentes y otra para padres.

Antes de poder ingresar para llevar a cabo el proceso de vacunación, formaron a los adolescentes frente a una mesa para revisar por segunda ves que se llevara la documentación completa.

Sin embargo, los padres llegaron a una mesa diferente, donde se supone debían firmar el consentimiento para la vacunación.

En dicha mesa, se les pidió llenar un formato con su nombre completo, firma y una foto de su credencial para votar.

Varios padres aseguraron que utilizaron la vacunación para conseguir las firmas para la revocación de mandato y jamás les pidieron su apoyo para el ejercicio democrático.

Por ello, denunciaron que cientos de padres fueron utilizados para dar una apoyo del que no estaban enterado y no les informaron que no se trataba de un consentimiento para la vacunación.

Denuncian que ocultaron el encabezado de la hoja de apoyo a la revocación de mandato

Los padres que descubrieron después qué habían firmado, acusaron que se ocultó el encabezado de la hoja en la mesa en el centro de vacunación para los adolescentes.

Además, se mostraron preocupados por el uso que se le pueda dar a dichas firmas, pues fueron engañados para obtenerlas.

Algunas personas notaron irregularidades en la mesa que recababa las firmas para la revocación de mandato en el centro de vacunación y comenzaron a cuestionarlos.

Ante los insistentes cuestionamientos, los miembros de dicha meda “recogieron todo y se fueron” aseguraron los asistentes.

A pesar de ello, hasta el 26 de noviembre, se han recaudado poco más de 2 mil firmas en apoyo para que se lleve a cabo la revocación de mandato.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se requieren las firmas del 3% del padrón electoral local, por lo que SLP requiere juntar 61 mil 107.

Con información de PotoSí Noticias