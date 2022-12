El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a Ricardo Mejía Berdeja que acepte los resultados de la encuesta de Morena en Coahuila, donde ganó el senador Armando Guadiana.

En su conferencia mañanera del 13 de diciembre, AMLO aseguró que no se quiere implicar en las decisiones de Morena; sin embargo, dijo que los procedimientos para la elección de los candidatos en ese partido se definen mediante encuestas.

Por ello, llamó a aceptar los resultados presentados el 12 de diciembre por Mario Delgado, quien confirmó a Armando Guadiana como el aspirante más conocido y el de mayor opinión positiva.

AMLO recordó a Ricardo Mejía Berdeja que quienes participan en una encuesta como la de Morena, deben aceptar los resultados.

El presidente reconoció que “hay veces que no nos gustan” los resultados, como es el caso del subsecretario de seguridad.

De acuerdo con AMLO, puede ser que Mejía Berdeja no esté de acuerdo con la encuesta de Morena porque a Armando Guadiana “no lo ven joven, o firme, o francamente en favor de la transformación”.

Sin embargo, aseveró el presidente, no tiene que ver con el punto de vista personal, sino la decisión popular.

“Creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. A veces que no nos gusta el resultado por alguna razón, porque no lo vemos joven, firme, o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide”

Por otra parte, AMLO aseguró que tiene información de que quienes se dedican a levantar las encuestas de Morena son incorruptibles, por lo que los resultados en Coahuila son fiables.

Asimismo, recordó que las encuestas de Morena, como en la que Armando Guadiana resultó como el más conocido y con mayor opinión positiva, siempre se acompaña por encuestas espejo.

AMLO llamó a conciliar el camino y pidió a Ricardo Mejía Berdeja a responsabilizarse de sus actos.

Por otra parte, lanzó una advertencia para aquellos que quieran dejar el movimiento porque “el bloque opositor les está tirando un lazo” y les pidió que tengan cuidado.

“Hasta en el caso de que alguien se inconformaron y dijera : me voy. No pasa nada, porque para tomar una decisión de ruptura, se necesita una causa, No se puede ser rebelde sin causa y si no hay elementos, no hay pruebas, sino nada más es ‘porque yo quería y yo soy muy importante, y como no me tomaron en cuenta, pues me voy’. Además me están tirando un lazo los del bloque conservador, yo le diría que tengan cuidado”

AMLO