Antonio Attollini Murra, diputado local por Morena en el Congreso de Coahuila, denunció que la llanta de su auto fue navajeada mientras salió a comprar al Oxxo.

Se trata del Oxxo que se encuentra cerca de su casa mientras tenía visitas esperándolo. El hecho se registró a las 20:35 horas del sábado 10 de enero de 2026.

Su compra, relató, no tardo más de 10 minutos, por lo que en ese tiempo, “alguien se acercó…” y le dio el navajazo.

Antonio Attolini exhibe navajazo a llanta de su auto

Antonio Attolini dijo que al ver su llanta navajeada, se subió, manejó de regreso a su casa y ahí la cambió, video que después mostró en redes sociales.

En redes sociales compartió un video corto sacando la llanta y mostrando “el navajazo” en el caucho.

Reacciones por navajazo a llanta de Antonio Attolini: “más abrazos a los agresores”

La situación generó reacciones de todo tipo, algunos de ellos de personas celebrando que esté bien tras el incidente.

Otros más dijeron a Antonio Attolini “les hace falta más abrazos a los agresores, si eso no funciona, los puede acusar con sus abuelas” o “fue Calderón, yo lo vi”.

También algunos le recomendaron incrementar su seguridad, mientras hubo quienes señalaron que debería pedir las cámaras de seguridad del establecimiento a fin de aclarar la situación.