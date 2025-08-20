Clemente Castañeda presentó un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para reforzar la protección consular de mexicanos frente a la política antiinmigrante de Estados Unidos, con especial atención a los operativos de control migratorio.

Exhorto a la SRE

El acuerdo exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar que las personas migrantes reciban asesoría legal adecuada y un trato justo, fortaleciendo los mecanismos de defensa consular ante detenciones y deportaciones arbitrarias.

Impacto de las redadas

El senador alertó que las recientes redadas masivas, especialmente en ciudades con alta población mexicana como Los Ángeles, generan miedo constante, dificultad para acceder a servicios básicos, riesgo de separación familiar y ausencia de defensa jurídica oportuna.

Importancia de los consulados

Castañeda destacó la relevancia de la red de 51 consulados mexicanos en Estados Unidos para proteger la dignidad, integridad y derechos humanos de los connacionales, independientemente de su situación migratoria, asegurando atención efectiva frente a políticas migratorias restrictivas.