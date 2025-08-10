En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la gobernadora Maru Campos ratificó su compromiso de trabajar “hasta el límite de sus fuerzas y capacidades” para enfrentar el rezago histórico que persiste en la Sierra Tarahumara y atender las necesidades de sus comunidades originarias.

Desde el inicio de su administración, el Gobierno del Estado ha implementado programas y estrategias para dignificar la vida en la región, como “Juntos por la Sierra”, que lleva drenaje y electricidad a zonas vulnerables, construye y rehabilita caminos, reactiva centros de atención infantil y mejora viviendas.

Chihuahua: Atención médica y combate a la desnutrición

A esta estrategia se suman NutriChihuahua y MediChihuahua, iniciativas que han logrado reducir la desnutrición y acercar atención médica gratuita y de calidad por primera vez a localidades remotas. Estas acciones, dijo Campos, buscan demostrar que “las personas de la Sierra Tarahumara no están solas”.

La mandataria hizo un llamado a la población a confiar en las instituciones y colaborar en la erradicación del sarampión a través de la vacunación, especialmente en comunidades vulnerables.

“Como Gobernadora, reafirmo mi compromiso de trabajar hasta el límite de mis fuerzas y capacidades por la Sierra Tarahumara”, concluyó Maru Campos.