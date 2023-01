En redes sociales circula el video en donde se observa cómo se colapsó un costado del puente colgante de las Grutas del Mamut en Chiapas; el accidente dejó al menos 10 heridos.

Este 2023 inició con un accidente en las Grutas del Mamut, ubicadas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de visitantes y los encargados del parque ubicado a 15 minutos del centro de Chiapas, los turistas hicieron caso omiso a las instrucciones de no utilizar dicho puente, lo que provocó el colapso.

VIDEO: Turistas caen del puente de las Grutas del Mamut, en Chiapas

Conforme a lo referido, el accidente ocurrió el domingo 1 de enero, cuando varias personas cruzaban el puente colgante de las Cuevas del Mamu t al mismo tiempo.

Sin embargo, la cuerda de un costado del puente se desprendió causando que decenas de turistas cayeran hacia el arroyo que se encuentra debajo; también se cuartearon las maderas que servían de piso en dicha estructura.

En el video que circula por redes sociales se observa como un tumulto de personas cruzan dicho puente al mismo tiempo, posteriormente se escuchan los gritos de quienes caen tras el desprendimiento.

Debido al accidente, algunas personas, al menos 10, resultaron heridas; no obstante, no fueron atendidas por Protección Civil o el servicio de emergencias, debido a que en la zona se rigen por usos y costumbres.

De esa forma, se pudo observar a otras personas trasladando a los heridos en una cobija, como si fuera una camilla, situación criticada por los turistas, que señalaron la falta de equipo de emergencias en las Cuevas del Mamut, Chiapas.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, visitantes al Parque Ecoturistico Cuevas del Mamut cayeron de un puente. Al momento se desconoce el número de heridos. pic.twitter.com/ynRl144oSp — David Ordaz (@david_ordaz) January 3, 2023

Turistas causaron que puente de las Cuevas del Mamut se desprendiera

Cabe destacar que conforme al testimonio de los administradores del Parque Nacional Cuevas del Mamut, existían indicaciones que prohibían el uso del puente colgante.

Esto derivado del accidente que ocurrió el pasado 2022, en donde al igual que el pasado domingo, se desprendió una parte del puente.

Por ello, se señaló que tanto los turistas como los responsables de dar mantenimiento al las Grutas del Mamut no fueron precavidos, unos al no obedecer las instrucciones, y los otros por no reparar el puente.

Al momento se desconoce el número exacto de lesionados, sin embargo, se informó que ninguna persona resultó herida de gravedad, y tampoco hubo muertos por el accidente.