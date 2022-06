Este viernes 10 de junio despidieron a tres funcionarios públicos de Cuernavaca por, presuntamente, tener responsabilidad en el colapso del puente colgante del Paseo Ribereño.

Luego de que el pasado martes 7 de junio colapsó el puente colgante del parque Porfirio Díaz en Cuernavaca, las autoridades de estado comenzaron con las indagaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Bajo esa línea, este viernes el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, informó sobre el despido de tres funcionarios que presuntamente tienen responsabilidad en el accidente.

Despiden a funcionarios por colapso de puente colgante

Durante conferencia de prensa, el edil de Cuernavaca anunció la destitución de tres funcionarios del ayuntamiento por el colapso del puente colgante.

Conforme a lo señalado por José Luis Urióstegui, los servidores públicos tienen responsabilidad en el accidente por no realizar adecuadamente sus labores.

Los funcionarios despedidos son:

la Coordinadora de Protección Civil municipal , Paola Hernández Vargas

, Paola Hernández Vargas el Director de Infraestructura, Raymundo Nova

Raymundo Nova la Jefa de Departamento de Barrancas y Áreas Naturales Protegidas, Denia Brito

Por su parte, el director de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos Pablo Aguilar, solicitó separarse de su cargo voluntariamente para que las investigaciones continúen desarrollándose.

¿Por qué colapsó el puente colgante de Cuernavaca?

De acuerdo con la explicación del presidente municipal de Cuernavaca, los funcionarios tienen responsabilidad en el colapsó porque con las investigaciones se determinó lo siguiente.

Los tres servidores no realizaron las labores de revisión adecuadas del puente colgante, a pesar de que se señaló previamente que tenía fallas a nivel estructural que debían ser arregladas.

La situación habría, supuestamente, sido atendida por el director de infraestructura, luego de que Paola Hernández Vargas le informó la situación al director de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Pablo Aguilar.

Quien a su vez solicitó a Raymundo Nava revisar y arreglar las fallas del puente, entre las que se encuentran:

reforzamiento de los tensores

implementación o colocación de cinta antiderrapante en el piso de madera

reparación y aplanado del acueducto que sirve de salida al Paseo Ribereño

Según lo expuesto por el alcalde de Cuernavaca, los desperfectos del puente colgante ya habían sido atendidos por el funcionario Nava, pues así lo dictó el último.

Por lo que se procedió a inaugurar la obra, no obstante, las otras dos funcionarias no dieron certeza de lo dicho por Raymundo Nava, pues no revisaron el puente antes de su inauguración.

Por lo tanto, se tomó la decisión de despedir a los tres funcionarios ya que sus labores no atendieron la seguridad de los ciudadanos causando el colapso del puente.

¿Qué pasó en el parque Porfirio Díaz de Cuernavaca?

El pasado martes 7 de junio, durante la reinauguración del parque Porfirio Díaz, el alcalde de Cuernavaca y una amplia comitiva cayeron del puente colgante del Paseo Ribereño.

La situación fue expuesta mediante un video que se hizo viral en redes sociales, donde se puede observar a cerca de 20 morelenses caminar sobre el puente cuando éste colapsa.

Los ciudadanos que se encontraban sobre el puente colgante caen a la barranca de Amanalco en Morelos; y al instante comienzan a gritar y quejarse por las heridas.

Hasta el momento la lista de lesionados por el colapso del puente colgante abarca a 18 personas, incluyendo al alcalde de Cuernavaca y su esposa.