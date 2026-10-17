El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial inició su segunda generación, integrada por 23 mil jóvenes, con un encuentro entre estudiantes y representantes de 17 empresas globales del sector tecnológico para compartir experiencias, conocer las tendencias de la industria y explorar oportunidades de desarrollo profesional.

El Encuentro Tecnológico se realizó en la Biblioteca Vasconcelos y fue organizado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Infotec, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México, junto con empresas del sector.

Entre las compañías participantes estuvieron Google, Microsoft, Meta, Kyndryl, Oracle, Salesforce, Axity, Accenture, AWS, NVIDIA, Duolingo, IBM, Intel, Tata Consultancy, Cisco, Ericsson, SAP y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI).

Gobierno de México busca ampliar la capacitación tecnológica gratuita

Durante la inauguración, el titular de la ATDT, José Peña Merino, explicó que el centro fue creado para facilitar el acceso de las y los jóvenes a nuevas oportunidades laborales mediante capacitación intensiva en inteligencia artificial, redes e infraestructura, ciberseguridad, análisis de datos y nube.

El programa también contempla formación en inglés y tutorías. De acuerdo con el titular de la ATDT, José Peña, la meta es otorgar 25 mil certificaciones para finales de 2026.

Un mecanismo de entrenamiento intensivo para la certificación en estas nuevas habilidades, pero también un acompañamiento integral. No solo la formación técnica, que de suyo es muy importante, sino también inglés, que es una de las barreras más importantes de acceso al mercado laboral. José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que el Gobierno de México impulsa acciones para actualizar el Sistema Educativo Nacional ante la evolución tecnológica. Entre ellas, mencionó la protección de niñas, niños y adolescentes en el uso de plataformas digitales y la preparación de profesionales en el desarrollo de nuevas tecnologías.

Una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es la puesta en marcha del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con una visión social y acompañada por las empresas, para democratizar el acceso al conocimiento de más alto nivel, mediante un proceso de certificación oficial y gratuita, lo que nos brinda oportunidades para avanzar en el campo tecnológico. Mario Delgado, secretario de Educación Pública

En representación de la titular de la Secihti, la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña Guzmán, destacó que la formación de especialistas es fundamental para fortalecer la independencia tecnológica del país.

También mencionó proyectos impulsados por la dependencia en coordinación con la ATDT, como la supercomputadora Coatlicue y el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, que conectará la infraestructura de 10 instituciones.

La independencia tecnológica de México dependerá de que haya personas capaces de comprender, desarrollar y transformar estas tecnologías. Celina Peña Guzmán, subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secihti

Centro Público de Formación en IA inicia segunda generación (cortesía )

Empresas tecnológicas presentan oportunidades laborales a estudiantes

Como parte del encuentro, egresadas y egresados de la primera generación compartieron sus experiencias para mostrar cómo la formación especializada puede abrir oportunidades en la industria.

La estudiante de la primera generación, Diana Martínez, relató que, pese a no contar con experiencia laboral, consiguió incorporarse a una empresa después de tomar un curso y obtener dos certificaciones que, según expresó, “cambiaron completamente” su vida.

Guillermo, otro participante, compartió que a los 42 años obtuvo una certificación de nivel avanzado y fortaleció sus habilidades hasta crear su propio canal de televisión, un proyecto que siempre había sido su sueño. También destacó que el centro representa una opción para quienes buscan reorientar su trayectoria profesional.

El consejero y vicepresidente de la AMITI, Mauricio Torres, subrayó la colaboración entre el sector público y privado para formar talento especializado en inteligencia artificial y vincularlo con empleos de calidad. Por su parte, el director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Alfredo Pacheco, señaló que la capacitación especializada contribuye a la competitividad, la inversión y el empleo.

Durante la jornada, las empresas instalaron stands interactivos para presentar herramientas, proyectos, dinámicas de trabajo y áreas de especialización. La agenda también incluyó una conferencia magistral, tres conversatorios y nueve charlas sobre tendencias tecnológicas y su impacto social y económico.

Entre los temas abordados estuvieron la evolución de la tecnología en la nube, la toma de decisiones basada en datos, los agentes de inteligencia artificial, la ciberseguridad, las predicciones algorítmicas y la relación entre infraestructura digital y desarrollo sostenible.

¿Qué ofrece el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial?

El programa es una iniciativa del Gobierno de México, coordinada por la ATDT en conjunto con Infotec, la Secihti, la SEP y el Tecnológico Nacional de México, con la participación de empresas de la industria tecnológica.

La capacitación es gratuita, en línea e intensiva, con una duración de cinco meses. Las especialidades disponibles son:

Inteligencia artificial.

Análisis de datos.

Nube.

Ciberseguridad.

Redes e infraestructura.

La formación se complementa con inglés técnico, pensamiento lógico-matemático, habilidades blandas y vinculación laboral.

Al concluir sus estudios, las personas participantes reciben una doble certificación oficial emitida por instituciones públicas y empresas aliadas, además de acompañamiento para favorecer su inserción laboral.

Con el inicio de esta segunda generación y el intercambio entre estudiantes y representantes de la industria, el programa busca vincular la formación tecnológica gratuita con las oportunidades profesionales y contribuir al desarrollo de capacidades nacionales en inteligencia artificial.