La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con instituciones educativas y empresas del sector, organizaron el Encuentro Tecnológico en la Biblioteca Vasconcelos, en la Ciudad de México.

En este marco, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial inició su segunda generación, integrada por 23 mil jóvenes, quienes podrán conocer experiencias profesionales, tendencias de la industria tecnológica y oportunidades de desarrollo laboral mediante el intercambio con representantes de empresas globales.

ATDT busca otorgar 25 mil certificaciones en inteligencia artificial para finales de 2026

Durante la inauguración, el titular de la ATDT, José Peña Merino, explicó que el Centro Público de Formación en IA busca facilitar el acceso de las y los jóvenes a nuevas oportunidades laborales mediante capacitación intensiva en inteligencia artificial, redes e infraestructura, ciberseguridad, análisis de datos y computación en la nube. El programa también incluye formación en inglés y tutorías.

El funcionario señaló que la meta es otorgar 25 mil certificaciones al cierre de 2026. Además, destacó que el acompañamiento contempla tanto la preparación técnica como el aprendizaje del idioma inglés, una herramienta importante para acceder al mercado laboral.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que el Gobierno de México impulsa acciones para actualizar el Sistema Educativo Nacional ante los cambios tecnológicos.

El funcionario también señaló que el Centro es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a democratizar el acceso al conocimiento tecnológico mediante certificaciones oficiales y gratuitas.

Formación tecnológica busca fortalecer la independencia digital de México

En representación de la titular de la Secihti, la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña Guzmán, destacó que la formación de especialistas es fundamental para fortalecer la independencia tecnológica del país.

Como parte de estos esfuerzos, mencionó los proyectos que la dependencia impulsa en coordinación con la ATDT, entre ellos la supercomputadora Coatlicue y el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, que conectará la infraestructura de 10 instituciones del país.

Durante el encuentro, egresadas y egresados de la primera generación compartieron sus experiencias para mostrar cómo la capacitación especializada puede abrir oportunidades profesionales en el sector tecnológico.

Diana Martínez relató que, pese a no contar con experiencia laboral previa, logró incorporarse a una empresa después de tomar un curso y obtener dos certificaciones, las cuales, según explicó, “cambiaron completamente” su vida. También invitó a más jóvenes a sumarse al programa.

Por su parte, Guillermo compartió que, a sus 42 años, obtuvo una certificación de nivel avanzado y desarrolló habilidades que le permitieron crear su propio canal de televisión, un proyecto que, dijo, siempre había sido uno de sus sueños. Añadió que el Centro representa una opción para quienes buscan reorientar su trayectoria profesional.

México reúne a 17 empresas tecnológicas para impulsar talento en inteligencia artificial. (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El consejero y vicepresidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), Mauricio Torres, destacó la colaboración entre el sector público y privado para formar talento especializado en inteligencia artificial y vincularlo con empleos de calidad, con el propósito de contribuir a la soberanía digital y la competitividad de México.

En el mismo sentido, el director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Alfredo Pacheco, señaló que la formación especializada puede impulsar la competitividad, la inversión y el empleo de calidad. También reconoció la participación de empresas y estudiantes en esta iniciativa.

Encuentro tecnológico acerca a jóvenes a empresas y tendencias de la industria

Como parte del Encuentro Tecnológico, las empresas participantes instalaron stands interactivos en los que presentaron herramientas, proyectos, dinámicas de trabajo y áreas de especialización. Las actividades permitieron a las y los jóvenes conocer de cerca el funcionamiento de la industria tecnológica y sus posibilidades de desarrollo profesional.

Entre los temas abordados estuvieron la evolución de la computación en la nube, la toma de decisiones basada en datos, el desarrollo de agentes de inteligencia artificial, la ciberseguridad, las predicciones algorítmicas y la relación entre infraestructura digital y desarrollo sostenible e incluyente.

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial es una iniciativa del Gobierno de México coordinada por la ATDT, en conjunto con INFOTEC, la Secihti, la SEP y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), con la participación de empresas de la industria tecnológica.

El programa ofrece capacitación gratuita, intensiva y en línea, con una duración de cinco meses, en las especialidades de inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad, y redes e infraestructura. La formación se complementa con inglés técnico, pensamiento lógico-matemático, habilidades blandas y acompañamiento para la vinculación laboral.

Al concluir sus estudios, las personas participantes pueden obtener una doble certificación oficial emitida por instituciones públicas y empresas aliadas. Además, reciben formación complementaria y apoyo para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Con el inicio de esta segunda generación y el intercambio entre estudiantes y representantes de la industria, el programa busca vincular la formación pública especializada con las oportunidades profesionales del sector tecnológico y fortalecer las capacidades nacionales en inteligencia artificial.