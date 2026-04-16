El director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cuitláhuac García Jiménez, encabezó la firma del Convenio General de Vinculación con el Tecnológico Nacional de México, con el objetivo de fortalecer la colaboración académica, científica, tecnológica, cultural y deportiva entre ambas instituciones.

A través de este acuerdo, se busca impulsar la formación de profesionales especializados y el desarrollo de proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento del sector energético en el país.

CENAGAS y TecNM fortalecen vinculación para el desarrollo energético

El convenio se firmó en el Museo Nacional de Energía y Tecnología, en el marco de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, con la participación de autoridades educativas, investigadores y representantes del sector.

Durante el evento, Cuitláhuac García Jiménez destacó que la colaboración entre instituciones públicas es clave para fortalecer la relación entre la academia y la industria energética, especialmente en un contexto donde los energéticos son prioritarios a nivel nacional e internacional.

Subrayó que alrededor del 70% de la electricidad en México se genera a partir de gas natural, lo que refleja la importancia de este recurso en la vida cotidiana y en el desarrollo del país.

CENAGAS y TecNM firman convenio para impulsar innovación energética en México. (Cortesía )

Como parte de esta colaboración, se destacó el desarrollo de tecnologías de vigilancia mediante drones, en coordinación con estudiantes universitarios, actualmente en fase de pruebas para el CENAGAS.

Estos sistemas permitirán supervisar la infraestructura energética con mayor eficiencia, menor costo y en tiempo real, representando un avance significativo en materia de seguridad y operación.

El convenio se enmarca en la estrategia para fortalecer la soberanía energética de México, mediante la innovación, la investigación aplicada y la formación de talento joven que impulse el desarrollo del sector.