Durante la Mañanera Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que con una inversión histórica de 87 mil millones de pesos se ampliará y modernizará la infraestructura de gas natural en México.

De acuerdo con el director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) la obra contempla nuevos gasoductos, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones, con el objetivo de garantizar más energía para el desarrollo del país y para fortalecer la generación eléctrica y el crecimiento industrial.

CENAGAS modernizará estaciones, tecnología y mantenimiento de infraestructura

El titular de CENEGAS explicó que el centro ampliará su capacidad de transporte con la construcción de tres nuevos gasoductos, además de 41 proyectos de modernización, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura.

CENAGAS destinará recursos a mantenimiento, rehabilitación y tecnología en infraestructura (Cortesía)

Cuitláhuac García destacó que uno de los proyectos principales es el gasoducto Coatzacoalcos II, el cual abastecerá de gas natural al PODEBIS-LNG Coatzacoalcos y suministrará a petroquímicas de PEMEX y a la industria privada.

Además, el gasoducto Naco-Hermosillo permitirá llevar gas natural a los proyectos del corredor energético de Sonora. Por otra parte, señaló que el libramiento de Reynosa facilitará el traslado de gas hacia el centro y sur del país.

CENAGAS destinará recursos a mantenimiento, rehabilitación y tecnología en infraestructura (Cortesía)

El funcionario señaló que con mil 890 millones de pesos se modernizarán estaciones de compresión, mientras que con más de 9 mil millones de pesos se realizarán trabajos especiales; con 65 mdp se realizarán labores de rehabilitación y 865 mdp se destinarán a proyectos de tecnología de la información.

De igual manera, detalló que con alrededor de 12 mil 428 millones de pesos de inversión pública se gestionarán los proyectos de modernización. Además, 27 mil 218 millones de pesos se destinarán a contratos de mantenimiento y operación.

CENAGAS destinará recursos a mantenimiento, rehabilitación y tecnología en infraestructura (Cortesía)

Cuitláhuac García destacó la próxima inauguración del gasoducto en Reynosa, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, será invitada para dar el arranque oficial.

Con estas acciones, el gobierno federal, en coordinación con CENAGAS, se compromete a generar acciones que mejoren la infraestructura del gas en todo el país.