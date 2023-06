Un trabajador de Coca Cola presuntamente se dedica a rellenar botellas sucias del refresco y la situación indignó a más de uno.

En TikTok, un video intentó demostrar que un trabajador de Coca Cola habría rellenado con el refresco varias botellas de vidrio usadas.

“¿Te imaginas tomar coca cola de vidrio y que venga de rellenar botellas sucias?”, cuestionó la usuaria que publicó el video.

En 20 segundos, se puede apreciar que dicho trabajador, que opera una camioneta de Coca Cola con placas LE-86-331, supuestamente rellena las botellas con una botella más grande del refresco.

Usuaria de TikTok denuncia que trabajador de Coca Cola rellena botellas sucias

La usuaria Fabiola Durán exhibió al trabajador de Coca Cola con el fin de denunciar la situación y darla a conocer a los consumidores.

Ya que explicó que aunque ya ha realizado diversos reportes a la empresa, desde el 20 de abril, Coca Cola no le ha dado respuesta ni ha dado seguimiento a su queja.

Por ello, aprovechó el auge de TikTok para demostrar en video cómo un trabajador de Coca Cola recolecta las botellas sucias de las tiendas y luego presuntamente las rellena del refresco.

Debido a esto, la usuaria pidió a la población no consumir Coca Cola de vidrio ya que podría tratarse de una botella sucia rellenada y no un producto nuevo, limpio y sellado.

“Ayudenme a compartir por favor y etiquetar a Coca Cola, ya reporté hace más de 1 mes y siguen ignorándome, rellenan las botellas sucias que recolectan de las tiendas para volverlas a vender en ese momento”. Usuaria de TikTok

Tiktok de trabajador que rellena botellas sucias de Coca Cola genera polémica en redes sociales

El video en cuestión generó polémica en la red social de TikTok ya que hay usuarios que apoyan la idea de que el trabajador rellena las botellas sucias de Coca Cola.

“Con razón llegan sin gan ya los refrescos”, “es de refil”, “yo a veces he destapado cocas en envase de vidrio y no ha hecho psss”, “de hecho la Coca Cola ya no sabe igual”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos también observaron que las botellas vacías y sucias en realidad pareciera que están cerradas, con lo que el trabajador no las habría rellenado.

“Les encanta el chisme, claramente se ve que está tomando Coca Cola, esas botellas tienen tapa” y “si observamos bien, el líquido no lo vierte encima de las botellas, se ve como cae a un lado”, señalaron los usuarios.