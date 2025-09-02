El “caso Valentina Gilabert” sigue dando de qué hablar a seis meses de haber ocurrido, pues hoy 1 de septiembre de 2025 inició el juicio contra Aintzane, señalada como la mente detrás del ataque por parte de Marianne Gonzaga.

Aunque la modelo de 19 años otorgó el perdón a Marianne Gonzaga, el proceso legal contra Aintzane seguirá su curso, acusada de lesiones calificadas y quien permanece recluida en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes-

“Mañana comienza el juicio de la otra menor acusada de cómplice. Deséenme suerte. Muchas gracias”, señaló Valentina Gilabert en relación al juicio de Aintzane, de apenas 17 años de edad, al igual que Marianne Gonzaga.

Aintzane pudo ser la mente detrás del ataque a Valentina Gilabert, según la influencer Mallezaa

En un giro inesperado, la joven Aintzane fue acusada de ser la mente detrás del ataque a Valentina Gilabert, cuando en un arranque de celos Marianne Gonzaga la apuñaló en más de quince ocasiones.

“Aintzane, gran amiga de Marianne y también cercana a Valentina, está siendo señalada como la mente detrás del ataque”, según explicó en sus redes sociales la influencer Mallezaa.

De manera preliminar, se informa de la existencia de un video de una cámara de seguridad en la que se evidenció a Aintzane ocultando a Marianne Gonzaga dentro de su casa para atacar por sorpresa a Valentina Gilabert.

Esta versión señala que Aintzane no solo no intervino en el ataque, sino que facilitó la huida de Marianne Gonzaga.

Aintzane estaba enamorada de José Said, novio de Valentina Gilabert y ex de Marianne Gonzaga, según la influencer Mallezaa; Audios revelarían conspiración

“Se dice que Aintzane está enamorada de José Said, la mejor amiga de Marianne está enamorada de José que es el ex de su mejor amiga y se estaba tirando la onda con Valentina; al parecer, Aintzane le metió ideas a Marianne para que cometiera este ataque en contra de Valentina”, comentó la influencer Mallezaa.

A unas horas de que se celebre la audiencia, se filtraron audios en los que Aintzane persuade a Valentina Gilabert para acudir a su departamento, asegurándole que Marianne no estaba en el lugar.

“No soy pend… güey”, dice Valentina Gilabert, mientras Aintzane responde: “De qué güey, de qué me hablas”, dice, negando una vez más la presencia de Marianne en el departamento.

Incrédula, Valentina le asegura que ya le lavaron el cerebro, a lo que la otra joven le “jura por su vida” y reafirma: “no sería así de ojete”.

Trascienden foto del ataque a Valentina Gilabert

A penas unos minutos después del ataque a Valentina Gilabert dentro del departamento de Aintzane, fue tomada una fotografía en la que observaba a la modelo dentro de la ambulancia, con el rostro ensangrentado y asistida por oxígeno.

En la fotografía también se veía a Valentina Gilabert con los ojos cerrados, sobre una camilla y con la mano vendada, misma que tuvo que ser reconstruida. Al momento del ataque su ropa era blanca, por lo que las manchas hepáticas eran visibles en sus prendas.