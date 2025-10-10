La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer que acordó un paro indefinido desde el 9 de octubre de 2025.

De acuerdo con un comunicado emitido por el propio plantel, se llevó a cabo una asamblea estudiantil en la cual se determinó iniciar un paro indefinido de las actividades académicas y administrativas.

Esto luego de que diversos planteles de la UNAM, entre ellos la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, recibieran amenazas.