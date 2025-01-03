El servicio del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” reporta retrasos hoy jueves 2 de enero, de hasta una hora, por lo que habría largas filas; la falla sería en estación Santa Fe.

De momento, es la primera falla que reporta el Tren Interurbano México-Toluca desde su inauguración, sin embargo, en enero de 2024 se reportó la caída de una estructura en su construcción hacia Ciudad de México (CDMX).

Posteriormente, en abril del mismo año y también en un tramo en construcción, el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” reportó otra caída, sin embargo, en dicha ocasión fue de una grúa.

Tren Interurbano México-Toluca: Reportan retrasos de una hora por falla en estación Santa Fe hoy jueves 2 de enero

De acuerdo con lo que se sabe, la tarde-noche de hoy jueves 2 de enero el Tren Interurbano México-Toluca reportó retrasos de hasta una hora consecuencia de un convoy cerca de la estación Santa Fe.

Los retrasos habrían sido cerca de la estación Santa Fe, en Ciudad de México (CDMX), cuando una de las unidades del Tren Interurbano México-Toluca presentó fallas y se quedó varada sin luz, hecho del que circula un video.

Esta falla en el Tren Interurbano El Insurgente provocó retrasos hoy jueves 2 de enero, así como largas filas en sus diferentes estaciones, una de ellas Santa Fe y Zinacantepec; la unidad se dirigía hacia Toluca, Estado de México.

En redes sociales, en respuesta a las diferentes imágenes del Tren Interurbano México-Toluca, una usuaria de “El Insurgente” narró que la unidad se quedó varada cerca de la estación Santa Fe al menos 120 minutos o dos horas.

Sin embargo, aunque sin especificar si el paso de unidades era hacia Toluca o CDMX, sí había movilidad aunque el convoy que originó los retrasos en el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” no se movía.

Igualmente narra que intentaron contactar con las autoridades sin obtener ninguna respuesta, hecho que se mencionó en otras publicaciones de la falla en el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”.

Tren Interurbano El Insurgente hoy jueves 2 de enero: reporta retrasos por falla en estación Santa Fe (JC Williams vía X)

¿Qué pasó en el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”? Esto se sabe de la falla hoy jueves 2 de enero

Hasta el momento de redacción las redes sociales del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” no han mencionado qué provocó la falla en el convoy cerca de la estación Santa Fe hoy jueves 2 de enero.

Sin embargo, en NMás señalaron que la falla que provocó los retrasos en el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” podría ser mecánica o una avería en el sistema eléctrico.

Acorde con lo informado en NMás, fueron 300 personas las que se quedaron varadas en la intersección con Lerma, por lo que regresaron la unidad del Tren Interurbano México-Toluca a la estación Santa Fe, lo que provocó los retrasos.

El servicio se encuentra restablecido tras la falla de hoy jueves 2 de enero en el Tren Interurbano México-Toluca, sin embargo, se continúa la investigación.