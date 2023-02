La noche de este miércoles, se registró un sismo de magnitud 1.5 que sacudió nuevamente a la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el epicentro se localizó 2 kilómetros al suroeste de la alcaldía.

Debido a su baja magnitud, este sismo no ameritó la activación de la alerta sísmica en la CDMX.

SISMO Magnitud 1.5 Loc. 2 km al SUROESTE de IZTACALCO, CDMX 22/02/23 20:34:53 Lat 19.38 Lon -99.11 Pf 2 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 23, 2023

Sismo de 1.5 se suma a otros 4 también con epicentro Iztacalco; van 5 temblores en dos días

El sismo de magnitud 1.5 ocurrido la noche de este miércoles, se suma a otros 4 que han tenido como epicentro la alcaldía Iztacalco en esta semana.

Tan sólo el pasado martes 21 de febrero, fue cuando una cadena de sismos en menos de 15 minutos, se registraron en la alcaldía.

El primero de ellos, se registró a las 16:44 horas y tuvo una magnitud de 2.1, seguido de otro temblor casi 5 minutos después, a las 16:48 horas, con magnitud 1.9.

Cerca de 3 minutos más tardes, a las 16:52 horas un tercer temblor se registro en Iztacalco, esta vez de magnitud 1.2.

El último de ellos se generó a las 16:58 horas, con una magnitud de 1.9; de acuerdo con datos del SSN, todos ellos tuvieron el mismo epicentro, 1 kilómetro al noroeste de la alcaldía.

Hasta el momento las autoridades no han indicado cuáles son las probables causas de dichos movimientos en Iztacalco en un lapso de 2 días.

Ocurrieron 4 microsismos con epicentro en Iztacalco este martes (@SSNMexico | Captura de pantalla)

¿Por qué estos sismos en Iztacalco no activan la alarma sísmica de la CDMX?

El sismo de esta noche, así como los 4 que ocurrieron el día martes, no activaron la alerta sísmica por su baja magnitud, sin embargo, esta no es la única razón por la que no suena alguna alarma.

De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento de Riesgos en México (SASSLA), este tipo de temblores no ameritan alerta sísmica debido a: