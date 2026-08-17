Hoy lunes 17 de agosto de 2026, se suspendió el servicios de la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) en algunas estaciones.

A través de un mensaje en sus cuentas oficiales de redes sociales, el servicio del Metrobús de la CDMX confirmó el servicio provisional de algunas de sus estaciones de la Línea 1.

El motivo de esta suspensión de servicio responde a la obstrucción de carril confinado, informó el Metrobús.

⚠️AVISO L1



1⃣Toma en cuenta, por obstrucción de carril confinado.

✅Servicio: Indios Verdes ↔️ Insurgentes.

✅Servicio: El Caminero ↔️ Nuevo León.

❌Sin servicio: Durango - Chilpancingo.

(Actualización 09:42 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 17, 2026

Se reanuda el servicio de la Línea 1 del Metrobús en CDMX hoy 17 de agosto

Al corte de las 10:05 horas de este lunes 17 de agosto el Metrobús avisó, de la misma forma a través de su cuenta oficia en redes sociales, que tras la obstrucción del carril de confinamiento, este fue liberado.

Por lo que el servicio del Metrobús en la Línea 1 se restableció de manera normal y el tramo de Durango a Chilpancingo nuevamente opera con regularidad.

Al momento usuarios de la Línea 1 del Metrobús en redes sociales no han señalado si existe algún problema o retrasos en el servicio.

🟢AVISO L1



2⃣Al momento, por se restablece el servicio en todas las estaciones de L1.

🟠Retraso en toda la línea.

.(Actualización 10:05 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/3EhLMMAToJ #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 17, 2026

¿Cuáles fueron las estaciones afectadas de la Línea 1 del Metrobús hoy 17 de agosto?

De acuerdo con el aviso del Metrobús en redes sociales, las estaciones afectadas por la obstrucción al carril confinado es desde Durango hacia Chilpancingo que son:

Durango

Álvaro Obregón

Sonora

Campeche

Chilpancingo

La suspensión del servicio al parecer será en ambos sentidos, por lo que los usuarios deberán buscar otras alternativas de transporte para poder moverse en la zona sur de la CDMX.

¿Qué estaciones sí dieron servicio del Metrobús de la Línea 1 hoy en CDMX?

Los tramos de las estaciones que sí darán servicio del Metrobús de la Línea 1 son: