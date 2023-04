Este miércoles 19 de abril a las 11:00 horas se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2023 en la Ciudad de México (CDMX), pero usuarios reportan que en algunas zonas de la capital no se activó la alerta sísmica.

El Simulacro Nacional 2023 se realizó bajo el escenario hipotético de un sismo de magnitud 7.5, con epicentro entre Veracruz y Puebla.

Específicamente, el sismo planteado se ubicó a 30 kilómetros de Tierra Blanca, y a 300 km de la CDMX, con una profundidad de 82 km.

Por lo que la alerta sísmica se debería activar en toda la CDMX, pero al menos en esta ocasión no fue así.

Usuarios denuncian que en estos lugares de la CDMX no se activó la alerta sísmica

En punto de las 11:00 horas de este miércoles 19 de abril comenzó el Simulacro Nacional 2023 con el sonar de la alerta sísmica, pero algunos usuarios de la CDMX denunciaron que ésta nunca se escuchó.

Tal es el caso de la zona aledaña al cruce de eje 8 sur y Gabriel Mancera, en la alcaldía Benito Juárez, en donde usuarios reportaron que la alerta sísmica en los altavoces brilló por su ausencia.

Sin especificar en qué parte de Coyoacán se refería, una usuaria reportó que en dicha alcaldía tampoco sonó la alerta sísmica del Simulacro Nacional 2023: “Y la alarma ?? Esperando en Coyoacán y nada ! #AlertaSismica”, esribió.

El Metro de la CDMX no se quedó atrás, pues una usuaria que se encontraba en la estación Tacuba, de las Línea 2 y 7, dijo que no se activó la alerta dentro de las instalaciones

A través de un video compartido en Twitter, mostró cómo los usuarios fueron desalojados del tren como parte del protocolo del Simulacro Nacional 2023, pero la alerta sísmica nunca llegó y en su lugar siguió sonando la música ambiental en la estación.

“Porque no hay alarma dentro del metro? O sea si tiembla no nos enteramos, estaba la música ambiental, que les pasa? Estoy en Tacuba y no se escuchó nada! (sic)”, escribió en Twitter.

Porque no hay alarma dentro del metro? Osea si tiembla no nos enteramos, estaba la música ambiental, que les pasa? Estoy en Tacuba y no se escuchó nada! pic.twitter.com/aSV4dsIa5Q — Ania Huerta Rosey (@huertaania) April 19, 2023

La alerta sísmica tampoco sonó en:

Norte 16 esquina con Poniente 112, de la colonia Tlacamaca

avenida Progreso y Carlos B. Zetina, en la colonia Escandón

Central de Abastos de Iztapalapa

en el cruce avenida Insurgentes Y Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera

calle Minería 25, entre Colegio de Niñas y Colegio de San Idelfonso, en la colonia Exhacienda San Juan de Dios Tlalpan

Simulacro Nacional 2023: Sismológico Nacional aclara que no opera ninguna alerta sísmica

El Servicio Sismológico Nacional aclaró que no opera ninguna alerta sísmica en México, tras los diversos reportes de que no se activó la alerta sísmica por el Simulacro Nacional 2023.

La dependencia de la UNAM señaló que en caso de reportes por falla de los altavoces en calles de la CDMX o la no activación de la alerta sísmica, se pueden denunciar al C5 capitalino, así como en el sitio atencionciudadana.cdmx.gob.mx.