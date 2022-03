Sandra Cuevas: Claudia Sheinbaum quiere sustituirme y recuperar la alcaldía Cuauhtémoc

Sandra Cuevas aseguró que la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum busca sustituirla en el gobierno y recuperar el control de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con Cuevas, quien fue suspendida de su cargo por la jueza de control del Reclusorio Norte, Elma Maruri Carballo, los cargos que se le imputan son una estrategia de Sheinbaum para que Morena recupere la alcaldía.

a dos elementos de la policía de la CDMX.

Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, no ha accedido a la carpeta de investigación en su contra

La alcaldesa suspendida, Sandra Cuevas, aseguró en entrevista para Así las cosas que los cargos en su contra son un montaje de Claudia Sheinbaum para recuperar el control de la alcaldía Cuauhtémoc.

Además, calificó a la jefa de gobierno como “el títere máximo del presidente” y aclaró que a Morena le dolió perder la alcaldía que actualmente está en control de la coalición Va por México.

Cuevas aseveró que Sheinbaum está utilizando a las instituciones y su cargo para desplazarla.

Sin embargo, dijo sentirse tranquila con respecto al proceso que lleva porque tiene pruebas de su inocencia.

Sandra Cuevas aseguró que durante la primera reunión privada con Sheinbaum cuando ya era alcaldesa, donde le propuso cambiarse a Morena pero no aceptó.

Luego, asegura Cuevas, la jefa de gobierno envió a

para hacerle la misma invitación, cosa que rechazó y provocó el “montaje” de una supuesta agresión y abuso de poder en contra de dos policías.

“Ella (Claudia Sheinbaum) estaba muy tranquila muy sonriente y me dice: es que qué estás haciendo allá, tú eres de este lado, tú eres más de Morena. Entonces me invita a pasarme a Morena, yo le respondo que no, que yo iba a servir más de este lado y que mi compromiso estaba con la gente que había votado por mí con la alianza”

Sandra Cuevas