Tras el caso de homicidio de un cliente, el restaurante La Polar abrió sus puertas de nuevo, después de 7 meses de inactividad debido a que las autoridades de la CDMX suspendieron las actividades en el lugar.

En enero de 2022 se registró un homicidio en La Polar en el que unos meseros golpearon a Antonio Monroy hasta matarlo tras negarse a pagar una cuenta que le pareció excesiva; el cliente ya tenía problemas con uno de ellos.

El comensal, quien visitó el restaurante La Polar en compañía de otra persona, ignoró esta situación, que más tarde se volvió un problema cuando los meseros le exigieron el 50% de su consumo en propina y él se negó a pagar.

Ante la negativa, Antonio fue golpeado hasta morir. Adriana Amaranto, su acompañante, realizó una transmisión en redes sociales debido a la golpiza que dejó inconsciente a su acompañante, quien fue sacado al estacionamiento.

Sin embargo, el 8 de agosto de 2023 el restaurante La Polar reabrió sus puertas.

El restaurante La Polar reabrió el 8 de agosto con algunas restricciones, después de que las autoridades capitalinas retirasen los sellos de suspensión de actividades; actualmente opera al 10 por ciento de su capacidad.

El establecimiento permitió la entrada de 57 personas en la planta baja del lugar, en el que trabajan en este momento 15 empleados del restaurante. Sin embargo, aún se espera que el establecimiento reabra en su totalidad.

El restaurante La Polar se ubica en Guillermo Prieto #129 de la colonia San Rafael en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

La reapertura del restaurante La Polar trajo a cuenta ciertas declaraciones de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien aseguró que durante su gestión no abriría el establecimiento; “no es una situación aislada”, dijo.

“La verdad es que no, no tengo interés alguno. Lo que pasó es un tema complicado, es un tema grave. Hubo una muerte y no creo que no hubieran estado enterados los demás empleados”

Sandra Cuevas