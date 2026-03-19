El proceso para integrar las Comisiones de Participación Ciudadana (COPACO) 2026 en la Ciudad de México entra en su fase final, pues el domingo 22 de marzo vence el plazo para que la ciudadanía se registre como candidata.

Este ejercicio, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, busca fortalecer la participación vecinal en colonias, barrios y pueblos, mediante la elección de representantes comunitarios.

COPACO 2026: Cómo participar en comités vecinales en CDMX

Las personas interesadas aún pueden completar su registro de manera digital a través de la plataforma del IECM o acudir personalmente a la Dirección Distrital correspondiente a su Unidad Territorial.

Instituto Electoral de la Ciudad de México mantiene abierto el registro a COPACO 2026. (cortesía)

Las COPACO estarán integradas por nueve personas vecinas, quienes serán elegidas mediante voto universal, libre, directo y secreto; el cargo será honorífico, sin remuneración, y tendrá una duración de tres años, de junio del 2026 a mayo del 2029.

Requisitos y proceso de selección de COPACO

Si quieres ser parte de las COPACO, tienes que contar con ciudadanía en pleno ejercicio de derechos, credencial para votar vigente en la zona donde se busca participar, estar inscrito en la Lista Nominal de Electores y acreditar al menos seis meses de residencia en la Unidad Territorial.

Instituto Electoral de la Ciudad de México mantiene abierto el registro a COPACO 2026. (cortesía)

Una vez que se haya concluido el periodo de registro, el IECM realizará la revisión de documentos hasta el 25 de marzo, y el 27 de marzo publicarán los folios de quienes cumplieron con los requisitos, mientras que el 29 de marzo se dará a conocer el dictamen final de las candidaturas.

El proceso continuará con la asignación aleatoria de letras para identificar a cada aspirante en la boleta electoral, procedimiento que se llevará a cabo entre el 31 de marzo y el 1 de abril.

Instituto Electoral de la Ciudad de México mantiene abierto el registro a COPACO 2026. (cortesía)

Las COPACO representan un mecanismo clave para que la ciudadanía participe directamente en la toma de decisiones y en la atención de necesidades locales, fortaleciendo la vida comunitaria en la capital del país.