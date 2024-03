El primer debate CDMX de los tres que se celebrarán entre los candidatos a Jefe de Gobierno, tuvo un chusco momento con Salomón Chertorivski cuando, sintiéndose ignorado, optó por sacar las palomitas para ver cómo se atacaban Santiago Taboada y Clara Brugada.

En lo que pareció un intento desesperado por llamar la atención, el domingo 17 de marzo, en un debate que se prolongará por 90 minutos, el candidato de Movimiento Ciudadano hizo su jugada.

Mientras la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia y el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, se atacan entre ellos, según Salomón Chertorivski.

Santiago Taboada señaló el vínculo CDMX-Tren Maya y Clara Brugada no dijo nada

🗳️📌Dice Salomón Chertorivski que se trajo palomitas porque Santiago Taboada y Clara Brugada no le hacen caso 🤣 pic.twitter.com/CumzjzHNE2

Salomón Chertorivski pidió la palabra a los moderadores del primer debate rumbo a las elecciones 2024 por la Jefatura de Gobierno asegurando que él sí quería continuar con las propuestas.

El candidato de Movimiento Ciudadano se quejó de estar “entre los sombrerazos” de Santiago Taboada y Clara Brugada, a quienes acusó de solo estarse atacando entre ellos.

“Yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo, con la gente seria no quieren discutir”

Salomón Chertorivski