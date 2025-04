Mr. Indie es señalado como el medio al que pertenecían Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, fotógrafos que cubrían el Axe Ceremonia 2025; esto sabemos sobre el medio de comunicación.

El sábado 5 de abril, Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández murieron en el Parque Bicentenario tras la caída de una grúa decorativa en el festival Axe Ceremonia 2025.

Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández eran fotógrafos que asistieron al festival de música como parte de una cobertura para el medio Mr. Indie, donde ambos colaboraban.

Mr. Indie es un medio de comunicación independiente dedicado a la cobertura de eventos de la industria musical, como el festival Axe Ceremonia 2025.

Debido a que se trata de un medio de comunicación emergente, Mr. Indie solía reclutar a estudiantes o practicantes que desearan generar currículum en la cobertura de eventos del espectáculo.

Sin embargo, a raíz de la tragedia que acabó con la vida de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, diversos testimonios y ex colaboradores de Mr. Indie han acusado al medio de comunicación de no ofrecer sueldos ni prestaciones a sus fotógrafos, redactores y más trabajadores.

Aunque no hay mucha información respecto a la creación de Mr. Indie, el usuario pepepickless en Instagram dijo ser uno de los fundadores junto con Berenice Giles Rivera, y aclaró que no se trata de una empresa, sino “un simple medio”.

“Bere no vendía notas, ella también fundó este medio junto con nosotros y creció. Mr. Indie no era una empresa, agencia o corporación, era un simple medio que hicimos como un sueño, como parte de nuestra formación y como una oportunidad para poder conseguir un buen trabajo, o al menos remunerado. Y no se justifica y digo que esté bien”.

Pepepickless