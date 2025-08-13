¿Quién es Ana Karen Sotero Salazar? Se trata de la ganadora del Premio de la Juventud de la CDMX que hizo fuerte reclamo a los políticos durante la ceremonia en la que recibió el reconocimiento.

Durante su sesión del martes 12 de agosto, el congreso de la Ciudad de México llevó a cabo la entrega del Premio de la Juventud CDMX 2025, sin embargo, la ganadora dio un discurso poco esperado.

Lo anterior debido a que al recibir el galardón, la joven Ana Karen Sotero Salazar, de quien te contamos los siguientes detalles, lanzó un fuerte reclamo a los políticos:

¿Quién es Ana Karen Sotero Salazar?

¿Qué edad tiene Ana Karen Sotero Salazar?

¿Ana Karen Sotero Salazar está casada?

¿Qué signo zodiacal es Ana Karen Sotero Salazar?

¿Ana Karen Sotero Salazar tiene hijos?

¿Qué estudió Ana Karen Sotero Salazar?

¿En qué ha trabajado Ana Karen Sotero Salazar?

Ana Karen Sotero Salazar (Ana Sotero / Facebook)

¿Quién es Ana Karen Sotero Salazar?

Ana Karen Sotero Salazar, es la joven originaria de San Isidro del Cobradero Labrador, alcaldía Miguel Hidalgo, que fue reconocida por el congreso de la Ciudad de México como la ganadora del Premio de la Juventud de la CDMX.

Ana Karen Sotero Salazar, fue nominada y elegida como ganadora del galardón debido a su labor comunitaria, defensa de derechos juveniles y acciones contra la violencia estructural en su entorno.

La nominación al Premio de la Juventud CDMX se basó en su trabajo territorial, acompañamiento a víctimas, organización de redes de apoyo y promoción de espacios seguros para jóvenes en zonas de alto riesgo.

Asimismo, fue designada como ganadora por proyectos de salud mental, educación popular y prevención del reclutamiento forzado, destacando por su liderazgo en contextos marcados por el abandono institucional y el crimen organizado.

Sin embargo, durante la ceremonia de premiación, Ana Karen Sotero Salazar lanzó un fuerte reclamo contra la clase política del país, debido a que acusó que actúan con indiferencia y desinterés.

Incluso, en su protesta aseveró que prevalece una total desconexión entre los reconocimientos oficiales y la realidad juvenil, pues acusó que los políticos no hacen lo necesario para garantizar seguridad laboral a los jóvenes.

En el mismo sentido, Ana Karen Sotero Salazar denunció la falta de acceso a salud, educación y justicia, además de que mencionó que el crimen organizado opera a sus anchas en diversos puntos de la república.

Con respecto a dicho punto, resaltó que los grupos criminales han conseguido desaparecer comunidades enteras, incluida la suya, sin que exista respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Ana Karen Sotero Salazar cerró su intervención con un llamado a la organización juvenil, e insistió en rechazar el uso simbólico de los premios y en cambio, exigió el despliegue de políticas públicas reales y no discursos vacíos.

JOVEN CON PREMIO DE LA JUVENTUD LES PONE UN ALTO A DIPUTADOS 🏆🔥

Ana Karen Sotero Salazar, de 23 años, recibió su galardón… y les recetó un regaño épico:

Cero empleos dignos, salud inaccesible y nulos resultados contra el narco.



Su comunidad fue golpeada por el crimen y jamás… pic.twitter.com/q7w8BzR8gH — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 12, 2025

¿Qué edad tiene Ana Karen Sotero Salazar?

De acuerdo con lo informado por el mismo congreso capitalino durante la entrega del Premio de la Juventud de la CDMX, la ganadora del galardón, Ana Karen Sotero Salazar, tiene 23 años de edad hasta agosto de 2025.

¿Ana Karen Sotero Salazar está casada?

La ganadora del Premio de la Juventud de la CDMX, Ana Karen Sotero Salazar, ha desarrollado durante los últimos años distintas actividades públicas que la llevaron a ser reconocida por el congreso capitalino.

No obstante, los aspectos relacionados con su entorno familiar y personal son desconocidos y por ello, no se cuenta con información como el que corresponde a su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Ana Karen Sotero Salazar?

Dado que en las fichas curriculares de Ana Karen Sotero Salazar que son de acceso público, no se alude a su fecha de nacimiento, no se conoce cuál es el signo zodiacal que le corresponde.

¿Ana Karen Sotero Salazar tiene hijos?

Por el mismo motivo del bajo perfil que Ana Karen Sotero Salazar ha logrado mantener en lo que respecta al aspecto familiar, tampoco se tiene conocimiento si la joven tiene hijos.

¿Qué estudió Ana Karen Sotero Salazar?

En lo que respecta a la formación académica de Ana Karen Sotero Salazar, la ganadora del Premio de la Juventud de la CDMX, su perfil en la plataforma LinkedIn refiere que cuenta con los siguiente estudios:

Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Licenciatura en Gestión Territorial, Ciencias Sociales y Administrativas en Universidad Abierta y a Distancia de México

¿En qué ha trabajado Ana Karen Sotero Salazar?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta Ana Karen Sotero Salazar, en el mismo espacio de LinkedIn se expone que ya ha estado al frente de distintos puestos de trabajo como los presentados a continuación:

ENEGENCE: Analista Junior de febrero de 2025 a la fecha, y previamente practicante universitaria de febrero de 2024 a febrero de 2025

Liga Mexicana de Debate: Representante de estudiantes desde enero de 2023 a la fecha, en modalidad remota desde Ciudad de México

UNAM: Asistente de investigación de julio de 2023 a febrero de 2025, en proyectos académicos de economía, en modalidad presencial

Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMi): Practicante en la Dirección de Operación y Apoyo Técnico de diciembre de 2023 a febrero de 2024, con funciones administrativas y de archivo, en modalidad presencial