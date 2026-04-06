Abel Martínez Balbuena es abogado y funcionario público especializado en administración penitenciaria. Actualmente se desempeña como Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México, centro adscrito a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Quién es Abel Martínez Balbuena?

Abel Martínez Balbuena, director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ha ganado visibilidad en los medios por estar al frente del penal en momentos de alta presión, como incidentes relacionados con intentos de fuga, excavaciones y temas de seguridad interna que han sido objeto de investigación y críticas públicas.

¿Qué edad tiene Abel Martínez Balbuena?

En fuentes oficiales no se precisa la fecha de nacimiento de Abel Martínez Balbuena, por lo que se desconoce su edad.

¿Abel Martínez Balbuena tiene pareja?

No hay información pública confirmada sobre si Abel Martínez Balbuena tiene pareja, ni se ha dado a conocer el nombre de alguna relación en fuentes oficiales o registros disponibles.

¿Qué signo zodiacal es Abel Martínez Balbuena?

No se puede determinar el signo zodiacal de Abel Martínez Balbuena, ya que no hay información pública sobre su fecha de nacimiento, dato necesario para conocer su signo.

¿Abel Martínez Balbuena tiene hijos?

No hay información pública que confirme si Abel Martínez Balbuena tiene hijos. El propio funcionario no ha hecho declaraciones sobre su vida familiar.

¿Qué estudió Abel Martínez Balbuena?

Su formación académica combina el derecho con la investigación en criminalística y sistemas de información:

Licenciatura en Derecho.

Especialidad en Sistemas Únicos de Información Criminal.

Cursos de Alta Dirección Penitenciaria impartidos por la SSC.

¿En qué ha trabajado Abel Martínez Balbuena?

Abel Martínez es conocido por su perfil técnico y su ascenso dentro de la estructura de seguridad de la Ciudad de México. Su trayectoria completa incluye: