Tras la detención en Estados Unidos del ginecólogo obstetra Jesús Luján Irastorza, conocido como el “rey del parto inducido”, este ingresó al Reclusorio Sur en la CDMX.

El viernes 12 de diciembre de 2025, el “rey del parto inducido” fue vinculado a proceso por el delito de “práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa”, luego de que el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso.

A Jesús Luján Irastorza se le dictó prisión preventiva justificada pues se consideró el riesgo de fuga y el peligro para víctimas y testigos.

El llamado “rey del parto inducido”, permanecerá durante los tres meses que durará la investigación complementaria en el Reclusorio Sur de la CDMX por el menos 13 casos.

¿De qué se le acusa a el “rey del parto inducido”?

Jesús Luján, el “rey del parto inducido” tiene en su contra más de 30 denuncias por “práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa”.

Sin embargo, el “rey del parto inducido” ha estado en polémica desde hace más de 15 años, tras los señalamientos de varias mujeres por violencia obstétrica y negligencia médica en la clínica Pronatal.

Pese a esto hasta marzo de 2023, es cuando víctimas del colectivo Con Ovarios denunciaron al “rey del parto inducido” ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que llevó a abrir una carpeta de investigación.

En los testimonios en contra del “rey del parto inducido” se encontró violencia sistemática con: