La tarde de este lunes 3 de julio, una manifestación bloqueó la avenida Cuauhtémoc a la altura del cruce de Eje 1 Poniente, en la colonia Doctores, ¿qué pasó?

De acuerdo con los primeros reportes, la protesta se compuso de un grupo de familiares de una mujer internada en el Hospital General de México.

Siendo la exigencia de una mejor atención médica para la paciente, el detonante de la concentración .

Según los afectados, la manifestación bloqueó ambos sentidos de la circulación en Eje 1 Poniente, obstruyendo incluso el tránsito de la Línea 3 del Metrobús.

Autoridades de la CDMX aconsejaron tomar alternativas viales, sin embargo la avenida Cuauhtémoc fue liberada momentos más tarde.

¿Qué pasó en Eje 1 Poniente? Bloquean avenida en colonia Doctores

Este lunes 3 de julio , un grupo de familiares de una mujer internada en el Hospital General de México bloqueó una importante vialidad a la altura del cruce de Eje 1 Poniente.

Se trataba de la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, la cual fue interceptada en ambos sentidos afectando el paso de particulares y el carril de la línea 3 del Metrobús.

Los involucrados alegaron que la obstrucción de la circulación estuvo motivada por la exigencia de una mejor atención médica a la paciente del Hospital General de México.

Testigos documentaron cómo elementos de seguridad y atención de la CDMX acudieron al lugar de los hechos en la colonia Doctores y negociaron con los responsables del bloqueo.

Asimismo, que tras levantar la voz con reclamos y cartulinas que contenían leyendas como “Hospital General negligente”, los manifestantes se retiraron de la avenida Cuauhtémoc .

Se reestablece la circulación de avenida en colonia Doctores

Momentos después de que arribaran las autoridades al bloqueo en Eje 1 Poniente, la concentración de manifestantes se disolvió de la vialidad.

Hasta ahora se desconoce a qué acuerdo llegaron los familiares sobre su petición de mejor atención médica para la mujer internada del Hospital General de México.

Sin embargo se recuperó la movilidad por el libre tránsito, dejando que automóviles particulares y la Línea 3 del Metrobús continuaran sus trayectos.