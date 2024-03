¿Qué pasó en cafetería Como dice el dicho? Se quema el set de la telenovela

Productores de Televisa sintieron miedo y preocupación debido a que parte del set donde se graba la serie “Como dice el dicho” se quemó.

Fue el actor Alex Padilla -de edad desconocida- quien informó sobre lo sucedido en la cafetería donde se graba “Como dice el dicho”.

A través de sus redes sociales compartió un video donde se observa cómo un poste cercano al set se quema...

Alex Padilla publicó en su cuenta de Instagram un breve video que muestra cómo un poste cercano a la cafetería donde se graba la serie “Como dice el dicho”, se quema.

“Incendio en set en ‘Como dice el dicho’ Televisa. El dicho en llamas”, dice Alex Padilla mientras apunta la cámara de su celular hacia un poste que está ardiendo en llamas.

Gente observa a lo lejos como bomberos intentan controlar el incendio por lo que una capa de humo se hace presente.

Más tarde, Alex Padilla explica que quiso ayudar a controlar el incendio por lo que sacó su extintor y sacó su valentía, pero... los bomberos no se lo permitieron.

Bomberos le pidieron al joven no acercarse al fuego, el cual lo causó un cortó circuito. Al parecer el cableado se calentó y provocó un pequeño incendio.

“Yo traía un extintor, pero el oficial no me dejó acercarme obviamente por mi seguridad. Me quitó el extintor para que ellos lo hicieran y pues al final ellos me cuidaron”

Alex Padilla