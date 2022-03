Escritor de “Como dice el dicho” narra encuentro con Luis de Llano

Luis de Llano sigue siendo tema de conversación, luego de que Sasha Sokol revelara que mantuvieron una relación desde que ella tenía 14 años. Con el paso de los días han surgido testimonios y un escritor de “Como dice el dicho” narró en Twitter su encuentro con el productor .

Según un hilo de Twitter del usuario @ovarica , hace unos años acudió a la presentación de una novela con su expareja y Luis de Llano se acercó, pero no lo saludaron.

El escritor de “Como dice el dicho” cuestionó a su ex de por qué no había saludado a Luis de Llano y este le contestó que porque era un desgraciado .

“Mi ex me respondió que era un desgraciado. Y yo así de que ¿pero que no él fue productor de tu telenovela más exitosa? (Alcanzar una estrella) Mi ex: precisamente porque lo conozco no lo quiero volver a ver.

