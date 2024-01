El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectado su funcionamiento hoy 29 de enero, pues esta mañana se denunciaron fallas en las máquinas de recarga de crédito de la Línea B.

El 27 de enero el Metro CDMX informó que a partir de hoy 29 de enero se emite el último tiraje de boletos en la historia del Sistema de Transporte Colectivo (STC), luego de 55 años de su uso.

Sin embargo, un usuario de la Línea B se quejó en redes sociales, pues explicó que las máquinas de recarga en la estación Impulsora no funcionan, y compartió una foto para dejar evidencia:

Que pasa #tiometro no veo el motivo de quitar el boleto magnético cuando tienes tus únicas máquinas de recargas sin servicio #TelediarioMX esto en estación impulsora 😡 pésimo sevicio pic.twitter.com/q5gJUrWK7k

Las redes sociales del Metro CDMX respondieron:

Cabe destacar que hoy 29 de enero también se registraron retrasos en la Línea B, los cuales generaron denuncias de distintos usuarios que no fueron atendidas por el STC:

“Línea B un asco lenta a más no poder. Y Que pasó con la luz del transbordo de consulado de línea 5 a línea 4 está obscuro totalmente. Y no sólo esa parte para dirección santa Anita no se ve nada en el pasillo. Esto puede ocasionar un accidente”

Usuario del Metro CDMX