Los piquetes en el Metro CDMX o también conocidos como pinchazos están pasando más de lo que se cree , así lo reveló un joven de nombre Luis en TikTok que fue víctima de esta situación.

En su caso, el sucedió en el Metrobús CDMX, en la estación Etiopía, de la ruta Tepalcates-Tacubaya cuando se dirigía a su escuela.

Inmediatamente sintió un piquete en la espalda pero pudo comprobarlo unos 20 minutos después tras pasarle los efectos como:

El usuario de TikTok luishf_5112 reveló el modus operandi por el cual logra hacer los pinchazos de manera pública.

En su caso, logró sacar una foto de la persona de la que sospechó, pero no lo encaró porque no creía que le fuera a suceder esta situación.

El modus operandi es que el victimario va supuestamente viendo el celular el cual acerca al cuerpo de la víctima y con el teléfono oculta la jeringa para picarlo por debajo .

Después del piquete, Luis empezó a sentirse mareado, con calor, sudor y con taquicardias y hasta unos 20 minutos después logró pedir ayuda y comprobaron que tenía un rasguño.

“Como un minuto después de que sentí el pinchazo me vino el fregadazo… estaba sudando mucho, ya o me podía mantener de pie… yo me pude sentar, pero ya no podía articular una palabra para reclamar o pedir ayuda”

Luis, víctima de piquetes en el Metrobús CDMX