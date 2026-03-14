Operativo contra arrancones en Tlalpan deja 57 infracciones y siete autos al corralón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) desplegó un operativo en la alcaldía Tlalpan contra arrancones clandestinos, el cual dejó un saldo de 57 infracciones y 7 autos al corralón.

“Los uniformados implementaron un dispositivo de seguridad debido a que estas acciones ponían en riesgo la integridad de los usuarios de la vialidad y su propia integridad física, además de que infringían el Reglamento de Tránsito de la capital mexicana” SSC

Las autoridades detallaron que el despliegue policial se realizó en el cruce de las calles Albora y Cúspide, en la colonia Parque del Pedregal, luego de recibir denuncias ciudadanas.

7 autos fueron remitidos al corralón tras operativo contra arrancones en Tlalpan

A través de un comunicado, la SSC detalló que, como parte del operativo, se encapsuló a los automovilistas implicados en arrancones, a quienes además sancionaron por las faltas cometidas al Reglamento de Tránsito.

Algunos de los automovilistas no contaban con la documentación requerida de sus unidades, lo que se suma al mal uso de la vía pública que podía poner en riesgo a otros conductores.

Al término del despliegue, según informaron autoridades, se aplicaron:

57 infracciones

73 garantías

7 vehículos a un depósito vehicular

Los vehículos implicados fueron remolcados y trasladados a un corralón, con el propósito de evitar que continuaran poniendo en riesgo la integridad de los usuarios de la vía.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso con la ciudadanía de atender las denuncias, detener a quienes cometen delitos o atenten contra su seguridad y tranquilidad”, finaliza el comunicado.