El Nuevo Bachillerato Nacional en Tlalpan en CDMX ya cuenta con sus primeros 75 estudiantes inscritos, quienes integran la primera generación de este proyecto educativo enfocado en la cultura y las artes.

Tal y como se reveló en la conferencia matutina de este 16 de octubre de Claudia Sheinbaum, la iniciativa del Nuevo Bachillerato Nacional en Tlalpan, busca ampliar las oportunidades de educación media superior para jóvenes de la zona.

“Fue recuperada a finales de los 90. Durante un tiempo fue sede de la Academia Mexicana de la Ciencia, atendimos la parte jurídica que todavía no estaba totalmente regularizado ese predio<b> </b>y ahora se va a convertir en una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y de una preparatoria.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La apertura de este plantel del Nuevo Bachillerato Nacional en Tlalpan, forma parte de los planes para fortalecer la infraestructura educativa y facilitar el acceso a la preparatoria.

Para el desarrollo del Nuevo Bachillerato Nacional en Tlalpan, se contempla una inversión de 99.84 millones de pesos, tal y como se reveló durante la mañanera del Pueblo.

Nuevo Bachillerato Nacional en Tlalpan revela inversión y enfoque educativo

El proyecto educativo del Nuevo Bachillerato Nacional en Tlalpan, se suma a la estrategia del Gobierno de México para ampliar los espacios de bachillerato público y acercar las opciones de estudio a las comunidades.

Asimismo, la orientación artística y cultural del Nuevo Bachillerato Nacional en Tlalpan, busca ofrecer una alternativa para estudiantes interesados en estas disciplinas.

“Lo que antes fue un símbolo de corrupción, hoy será un pilar para el futuro de nuestras juventudes” Claudia Sheinbaum

El Nuevo Bachillerato Nacional estará vinculada al proyecto educativo anunciado para un predio ubicado en Tlalpan, donde también se contempla instalar una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que el terreno, conocido por haber albergado la antigua residencia de Arturo “El Negro” Durazo Moreno, sería destinado a instalaciones educativas.

La mandataria señaló que el complejo busca ampliar las oportunidades para jóvenes de la alcaldía y de pueblos como:

San Pedro Mártir

San Andrés Totoltepec

San Miguel Xicalco

Magdalena Petlacalco

Topilejo3

Con 75 alumnos en su primera generación, el Nuevo Bachillerato Nacional en Tlalpan comienza su camino como una opción de educación media superior con énfasis en las artes y la cultura.