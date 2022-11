El chef Nelson Maidens aclaró que él no es dueño del Bellini Restaurante Giratorio de México, y tampoco aparece en el video en donde un hombre agrede al empleado de seguridad.

En días pasados circuló el video en donde un hombre , presuntamente dueño del Bellini Restaurante Giratorio de México, agredió a un empleado de seguridad; ante la situación Nelson Maidens fue señalado como el agresor.

Posterior a ello, Nelson Maidens fue víctima de mensajes de odio y amenazas a través de redes sociales, por lo cual aclaró que no es él quien aparece en el video de la agresión; y añadió que tampoco es dueño del Bellini ubicado en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX).

Nelson Maidens rechaza ser agresor del empleado; tampoco es dueño del Bellini Restaurante Giratorio

Nelson Maidens rechazó ser el dueño del Bellini Restaurante Giratorio de México, de acuerdo con lo dicho por el hombre, no tiene ninguna vinculación con el resortán de la CDMX.

Asimismo, indicó que él trabaja como chef en el restaurante que lleva el mismo nombre (Bellini), pero tiene ubicación en Bogotá, Colombia, motivo por le que fue confundido con el hombre que aparece en el video.

No obstante, tras los señalamientos en su contra, manifestó que tanto él como el restaurante colombiano han sufrido complicaciones, entre las que destacan:

recepción de mensajes de odio

amenazas de muerte

afectación de sus redes sociales

malas calificaciones

mensajes fuera de lugar

Ante tal situación, Nelson Maidens solicitó derecho de réplica para aclarar que él no es el agresor, señalamiento que le ha costado su buen nombre e imagen; y se dijo dispuesto a colaborar para aclarar cualquier tema relacionado.

Nelson Maidens solicita derecho de réplica por caso Bellini Restaurante

“El día de ayer fue publicado un video donde se evidencia la agresión hacia un guardia de seguridad en las instalaciones del restaurante Bellini WTC en la ciudad de México. Agresión la cual rechazo pues esta va en contra de mis principios. Tras la viralización del video se empezó a divulgar que el dueño del restaurante mexicano es el señor Nelson Maidens. ESTA INFORMACIÓN NO ES CORRECTA. Nelson Maidens no tiene ninguna vinculación con el restaurante mexicano Bellini WTC. La confusión se debe a que el restaurante ubicado en Bogotá, Colombia del cual Nelson Maidens es el chef (Restaurante Bellini) lleva el mismo nombre del restaurante mexicano.

Medios de comunicación han divulgado esta información errónea sin antes investigar quienes son los verdaderos involucrados en tal video.

Adicionalmente han publicado el nombre, redes sociales y hasta fotografías de familiares del afectado lo cual ha causado la recepción de varios mensajes de odio y hasta amenazas de muerte.

Reitero que mi restaurante ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia no tiene ninguna vinculación con el restaurante mexicano Bellini WTC y que MI PERSONA NO ES LA QUE APARECE EN EL VIDEO. Adicional a las amenazas y mensajes recibidos hemos visto afectadas las redes sociales como Google Reviews, Tripadvisor, Facebook e Instagram de nuestro restaurante con malas calificaciones y mensajes fuera de lugar. Esto no solo está afectando mi buen nombre y honra sino también está afectando la imagen del restaurante colombiano.

Le solicito investigue al verdadero involucrado de este video, elimine cualquier publicación con mi nombre y corrija de forma inmediata con una publicación aclarando el error que cometieron al involucrarme y confundirme con el agresor.

Estoy dispuesto a aclarar cualquier duda frente a la situación y estoy pendiente de su respuesta.”

Atentamente,

Nelson Maidens

Restaurante Bellini

Bogotá, Colombia