Conductores de ADN40 aseguraron que hay discriminación contra la gente blanca y que una reforma de Morena la promueve.

En su emisión matutina de ADNconmigo de hoy, 14 de octubre, los conductores de dicho programa debatieron sobre la discriminación y el racismo “a la inversa”. Se trata de:

Su intervención fue con relación a la iniciativa de Morena que busca reformar la Ley de Cinematografía con el fin de integrar más gente morena a los proyectos de cine en México.

De acuerdo con diputados de Morena, la intención de esta propuesta es eliminar los estereotipos y la discriminación hacia la población mexicana en las producciones de cine.

La iniciativa de Morena para incluir a más gente morena en el cine mexicano no fue bien recibida por los conductores de ADN40.

El conductor Juan Pablo de Leo señaló que esta propuesta de Morena limita la libertad en las producciones de cine al imponer la representación de la cultura mexicana en los proyectos.

Por su parte, la conductora Vaitiare Mateos dijo que la cultura mexicana es muy diversa, y no se reduce sólo a la gente morena.

Criticó que esta propuesta viene del arraigo que existe a las antiguas raíces y de la idiosincrasia que se tiene de dónde venimos, lo cual dijo “le parece absurdo”. Mientras que Mónica Castañeda apuntó que viene de “gente sin qué hacer”.

La conductora de ADN40, Vaitiare Mateos agregó que además estas iniciativas lejos de lograr una inclusión, lo único que logran es separar más a la gente.

Además de que, para ella, las personas en una producción de cine deben ser seleccionadas por su talento y no por su color de piel.

Juan Pablo de Leo volvió a reiterar su postura de que era una medida impositiva para los productores, directores y creadores de cine.

“Y al final, tú como creador y como director y como productor de un contenido, un producto, es lo que tú quieras, no lo que el gobierno te diga”.

Pero el tema de la discriminación empezó con la conductora de ADN40, Renata Ibarrarán, ya que dijo que la propuesta de Morena discrimina a los mexicanos pelirrojos y a la gente blanca.

“Pero además, no creen que habla de no discriminar cuando esta ley estaría discriminando porque hay mexicanos pelirrojos, ¿no?”, dijo, y Mónica Castañeda se señaló a sí misma para referir que hay mexicanos blancos.

“Entonces ahí estás diciendo ‘ah los blancos, los pelirrojos, los guëros ya no van a tener trabajo porque no representan a México’, me parece absurdo y la gente debe de estar donde debe de estar por su talento”.

