El conocido Bellini, Restaurante Giratorio, atraviesa polémica luego de que su presunto dueño, Nelson Maidens, fue captado en video humillando a un empleado de seguridad.

A través de redes sociales circula el video viral en donde el supuesto dueño de Bellini , Restaurante Giratorio, agredió y humilló a un empleado de seguridad por no dejar pasar a su hija.

El actuar del empresario fue bastante criticado, pues luego de ello fue señalado como “prepotente y abusivo”; además, los comentarios en las redes sociales del Bellini no se hicieron esperar, causando que las interacciones fueran límitadas e inclusive sus cuentas pasaran a privadas.

El pasado 9 de noviembre se hizo viral el video en donde el supuesto dueño de Bellini Restaurante , identificado como Nelson Maidens, humilló y agredió al empleado de seguridad.

Conforme a lo señalado, la situación ocurrió luego de que la hija del presunto dueño del restaurante intentó ingresar al inmueble, ubicado en el piso giratorio del nivel 45 del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX), sin idetificarse, por lo que el trabajador le habría negado el acceso.

Lo que causó la molestia del señalado como dueño del Bellini Restaurante Giratorio, que culminó con las agresiones físicas y verbales hacia el guardia de seguridad, quien en todo momento negó la versión de los hechos de la joven.

En el video, el considerado dueño del restaurante le reclama al empleado con palabras antisonantes y amenazas, pues asegura que de volver a actuar tendría una fuerte corrección.

Sin embargo, el empleado de seguridad se niega a llamar a su jefe, por lo que la furia de Nelson Maidens aumenta y comienza a agredir de manera física al trabajador, quien le pide que no lo toque.

“Oiga, no me toque. ¡No me toque! No le voy a llamar. Jamás le dije que no podía pasar”

Empleado de seguridad