Alessandra Rojo de la Vega, directora general de Desarrollo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México (CDMX), denunció a Morena por el acoso de la que acusa es víctima y tras ser captada en fotos en un restaurante con Mauricio Tabe.

En un video donde se ve afuera de la Fiscalía de la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega acusó que es víctima de acoso, persecución y hostigamiento por parte de simpatizantes y militantes de Morena.

La funcionaria denunció que sufre acoso en su vida personal “con falsedades, chismes, mentiras” por parte de Morena y el gobierno de la CDMX.

“Sigue el acoso en mi vida personal y privada con falsedades, con chismes, con mentiras, orquestadas por Morena, por el gobierno de la CDMX”, acusó en el video.

Alessandra Rojo de la Vega acusa que le dicen “amante” de Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Alessandra Rojo de la Vega denunció que se ha realizado toda una campaña en redes sociales donde la han señalado de ser “amante” del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

Al respecto, indicó que mientras comía con Mauricio Tabe, a quien se refirió como su “jefe, amig y excompañero legislador”, le fueron tomadas fotos y posteriormente filtradas en redes sociales para generar polémica.

“Sigue el acoso, la persecución, el hostigamiento. Fui a comer con quien es mi jefe, mi amigo, mi ex compañero legislador. Me tomaron fotos, las filtraron en redes sociales y como siempre, metiéndose en mi vida personal, porque no pudieron atacarme con mi trabajo” Alessandra Rojo de la Vega, funcionaria en Miguel Hidalgo

Acusó que dichas fotos fueron subidas a redes sociales por Gustavo García Arias, representante de Morena ante el INE, y Virgilio Pasotti, quien se dice activista y vecino de la alcaldía Benito Juárez.

“Ayer estas fotos las subieron Gustavo García, que se dice representante de Morena ante el INE; Virgilio Pasotti que les aplaude todo al gobierno y que se ha pasado 1 año violentándome por redes sociales. Se les hace muy chistoso violentar. Meterse en la vida personal”, apuntó.

En este sentido, relató que como parte de esta campaña de desprestigio, no sólo fueron difundidas las fotos de ella en su comida con Mauricio Tabe, sino que también fueron publicadas en un periódico y repartidas gratuitamente en domicilios y el Metro CDMX: “eran cientos de ejemplares”.

Incluso, dijo que encontró a un sujeto repartiendo ejemplares afuera de su oficina y al increparlo le compartió el teléfono de una abogada, que a su vez, trabajó en el gobierno de Víctor Hugo Romo, exalcalde morenista de Miguel Hidalgo. “¿Casualidad?”, cuestionó.

“Que si soy amante, que si soy una puta, ¿por qué no se meten con mi trabajo? ¿Por qué no me dejan vivir tranquila? Ya basta”, reveló.

“Hoy, repartieron este periódico, me enteré desde temprano que lo estaban dejando en los domicilios y que lo estaban dando en el Metro, eran cientos de ejemplares. Resulta que me encontré a un sujeto afuera de mi oficina y traía un bonche de estos periódicos en donde nuevamente se meten en mi vida personal y privada con falsedades. Que si soy amante, que si soy una puta, ¿por qué no se meten con mi trabajo? ¿Por qué no me dejan vivir tranquila? Ya basta” Alessandra Rojo de la Vega

Sabrá @laualvarez_80 que su esposo @mauriciotabe está en pleno romance con su amante @AlessandraRdlv. Bebiendo alcohol, así inicia el #lunes la parejita de la @AlcaldiaMHmx en el restaurante "La Clásica" en Lago Alberto. pic.twitter.com/2eLnRTHaRE — Guillermo Ibarra (@MeminIbarr) November 8, 2022

De acuerdo con Rojo de la Vega, el acoso se debe a que la fiscalía capitalina no pudo meterla a la cárcel luego de ser captada abrazando a un grupo de “encapuchadas” en una marcha feminista.

“He denunciado muchísimas veces, ¿cuándo va a parar su violencia, hasta que me maten? Tengo tres hijos. Ya destruyeron lo más íntimo, mi familia, ¿qué quieren conmigo? He denunciado a las diputadas, a la jefa de gobierno, porque me quiso meter a la cárcel con videos filtrados del C5 por un abrazo” Alessandra Rojo de la Vega

Por estas acciones, responsabilizó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo y a Gustavo García Arias.

“Ya párenle, ya déjennos en paz”, concluyó.