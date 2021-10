Morena propone despenalización de eutanasia activa en la CDMX

Nazario Norberto, diputado local de Morena, propuso una reforma para despenalizar la eutanasia activa en la Ciudad de México (CDMX).

El diputado de Morena propuso reformar el numeral 2, apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de la CDMX, así como al artículo 127 del Código Penal para despenalizar de manera absoluta la eutanasia activa.

De acuerdo con Nazario Norberto, esta reforma es “una realidad necesaria” para las personas que sufren de alguna enfermedad terminal.

Por lo que reiteró la necesidad de que existan disposiciones legales que reconozcan la eutanasia.

El diputado de Morena, Nazario Norberto aseguró que la eutanasia activa en la CDMX es necesaria para los profesionales de la salud, pues éstos se enfrentan a situaciones difíciles en su labor diaria.

Desde Tribuna, el diputado de Morena mencionó que la Encuesta Nacional sobre la Muerte en México 2016 reveló que el 68% de los mexicanos consideran que pacientes con una enfermedad

deberían tener la opción de decidir quieren programar su muerte con la eutanasia activa, para evitar el alargamiento de su dolor.

Asimismo, dijo que el 58% de las personas están de acuerdo en que el doctor aplique directamente sustancias letales al enfermo terminal que lo solicite.

Y el 56% se dijo a favor de que se proporcione al enfermo terminal sustancias letales para que las tome por sí mismo.

Por otra parte, el diputado Nazario Norberto aseguró que, si bien la eutanasia activa es un tema polémico, “todos tenemos derecho a tener una muerte digna”.

“Es una cuestión polémica, pero creo que todos tenemos derecho de tener una muerte digna. Si yo tengo muchos dolores, una fase terminal de x enfermedad, pues ya no quiero vivir, yo solicito ya que me pongan alguna inyección o que me corten el oxígeno o qué se yo. Pero es un derecho tuyo, no de los familiares”

Nazario Norberto, diputado de Morena en CDMX