En el marco del Día del Migrante, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que durante 2026 continuará el programa “México Te Abraza”, con el objetivo de recibir y atender a connacionales repatriados desde Estados Unidos, quienes han contribuido a la economía de ambos países.

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria precisó que se mantendrá la operación de los centros de atención para mexicanas y mexicanos retornados, en los que participan 34 dependencias federales, garantizando el respeto a los derechos humanos y el acceso a programas de bienestar.

“México Te Abraza” brinda atención integral a migrantes retornados

Rosa Icela Rodríguez destacó que octubre fue el mes con mayor número de paisanos retornados, principalmente por vía terrestre, mientras que en agosto se incrementaron las repatriaciones aéreas a aeropuertos como Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas; y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los centros de atención se encuentran desplegados en Tijuana, Baja California; San Luis Río Colorado y Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nueva Rosita, Coahuila; Reynosa y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; y Villahermosa, Tabasco.

La titular de Gobernación detalló que, desde el 20 de enero, se ha brindado atención a 145 mil 537 connacionales retornados, a través del programa México Te Abraza, con más de:

846 mil servicios en centros de atención

292 mil raciones de alimentos calientes

24 mil 300 atenciones médicas

Más de 8 mil consultas psicológicas

Gobierno de México garantiza retorno digno con apoyos, salud y bienestar

Por su parte, el DIF otorgó apoyo a núcleos familiares, incluidas niñas, niños y adolescentes, además de atención jurídica, de salud y contra la violencia. A esto se suma la afiliación de más de 90 mil personas al IMSS, por razones humanitarias y de solidaridad.

También se emitieron más de 56 mil copias certificadas de actas de nacimiento y CURP; 85 mil personas recibieron la Tarjeta Bienestar Paisano, con un apoyo de 2 mil pesos para gastos de traslado; y más de 30 mil connacionales se incorporaron a programas de Bienestar.

En materia de vivienda y regularización, se brindaron 12 mil 900 asesorías, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó el traslado de más de 98 mil compatriotas a sus estados de origen.

México Te Abraza continuará en 2026 para apoyar a connacionales repatriados. (Cortesía )

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez subrayó que el Gobierno de México trabaja de manera permanente para garantizar un retorno seguro y digno, por lo que desde el 20 de enero opera un Centro de Mando 24/7 en la Secretaría de Gobernación para atender reportes e incidencias en los centros de atención, con saldo blanco hasta el momento.