“México te abraza” es una línea de WhatsApp impulsada por el Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para facilitar la atención y acompañamiento de los connacionales repatriados.

La iniciativa responde al compromiso de brindar apoyo desde el primer momento que cruzan la frontera, como parte de una política pública integral que coordina los tres niveles de gobierno y promueve la colaboración interinstitucional.

Cómo funciona “México te abraza”

Su funcionamiento es sencillo: basta con guardar el número +52 1 55 2230 2128 en los contactos y enviar la palabra “Hola”. Automáticamente, el usuario recibe un mensaje de bienvenida con diversas opciones de apoyo, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los usuarios pueden:

Conversar con un asesor en tiempo real.

Llamar a la línea 079.

Presentar quejas sobre servicios consulares.

Localizar centros de atención en los seis estados fronterizos.

Consultar programas y apoyos disponibles.

Obtener información sobre trámites y documentación.

Conocer más detalles del programa “México te abraza”.

Esta herramienta tiene como objetivo resolver dudas urgentes y ofrecer ayuda confiable en momentos de alta vulnerabilidad, permitiendo acceder a información sobre derechos, conectar a familiares o conocer los pasos a seguir para recibir apoyo consular inmediato.

Alcance y objetivos de “México te abraza”

La línea de WhatsApp “México te abraza” comprende la asistencia y protección consular desde el momento del retorno, así como la recepción en centros de atención ubicados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, facilita la reintegración social y económica mediante diversos servicios y acceso a los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, incluyendo empleo, seguridad social y atención médica.

El objetivo de este canal es garantizar un retorno seguro, digno y con oportunidades de desarrollo para las personas repatriadas, fortaleciendo la atención directa en cada interacción de manera rápida, confiable y accesible.