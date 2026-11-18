El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que, tras un acuerdo con el Metrobús, la tarifa entre las terminales 1 y 2 será de 6 pesos.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario de la Marina, a partir del 16 de noviembre, la tarifa del Metrobús entre ambas terminales será de 6 pesos.

Sin embargo, la ruta desde Amajac y hasta las terminales mantendrá su precio original de 30 pesos por viaje.

Metrobús a terminales 1 y 2 de AICM costará 6 pesos

La tarifa del Metrobús entre las terminales 1 y 2 de AICM tendrá un costo de 6 pesos a partir del 16 de noviembre.

“Esta medida es resultado del trabajo coordinado entre Metrobús y Grupo Aeroportuario Marina, con el propósito de ofrecer una alternativa” que beneficie a los usuarios con transporte:

accesible

seguro

económico

De acuerdo con el AICM, esta es la tarifa más baja registrada en 15 años, “periodo durante el cual el costo del pasaje pasó de 10 a 30 pesos”, lo que representa un beneficio directo para la economía de los usuarios y mejorar la movilidad entre las terminales.

Ruta Amajac a T1 y T2 al AICM mantiene tarifa de 30 pesos

Por otra parte, se resaltó que la ruta del Amajac a T1 y T2 del AICM mantendrá la tarifa normal de 30 pesos.

Es decir, la nueva tarifa sólo aplica para el traslado entre ambas terminales del AICM, con un horario de 4:30 a 00:00 horas.

El pago de ambas tarifas puede realizarse con: