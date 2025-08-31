La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) reprogramó su mega marcha en la Ciudad de México (CDMX); la manifestación ya no se realizará el lunes 1 de septiembre de 2025.

El anuncio de los transportistas se dio desde el 29 de agosto de 2025, luego de un diálogo con el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, quien encabezó un acuerdo junto con la Secretaría de Movilidad y la de Finanzas.

Cabe señalar que la Fuerza Amplia de Transportistas exige un aumento en la tarifa del transporte público de 6 a 12 pesos, y también apoyos para combatir lo que señalan como un quiebre financiero con el que operan en la actualidad.

Transportistas retrasarían una semana su marcha; grupo de Toluca, Estado de México no ha cancelado el bloqueo

En el marco del acuerdo al que llegaron los transportistas con las autoridades de la CDMX, la mega marcha contemplada para el 1 de septiembre se retrasaría al menos una semana.

Sin embargo, el grupo de transportistas del municipio de Toluca, en el Estado de México, no ha anunciado la cancelación de su bloqueo previsto para la misma fecha.

Dado lo anterior, cabe señalar las siguientes vialidades como los puntos de encuentro para la mega marcha: