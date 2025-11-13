La banda Linkin Park emociona a fans en CDMX con evento de lucha libre, tortas y merch oficial.
Para su visita a la Ciudad de México, Linkin Park tiene una gran sorpresa a sus seguidores.
Linkin Park anuncia evento de lucha libre, tortas y merch oficial en CDMX
En conjunto con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Linkin Park anunció “From Zero”, una experiencia única.
Se trata de un evento en la Arena México de la CDMX el viernes 14 de noviembre a las 8:30 de la noche.
From Zero será una velada con una cartelera de luchadores estelares divididos en “Team Linkin” y “Team Park”:
- Atlantis Jr. y Neón vs Volador Jr y Hechicero
- Templario y JTP vs Angel de Oro y Niebla Roja
- Felino Jr, Hijo de Stuka Jr. El Cobarde vs Akuma Los Gemelos del Diablo
- Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica vs Zeuxi, Lluvia y Valkyria
- Stigma, Rayo Metálico, Pegasso y Arkalis vs Kraneo, Calavera Jr. I, Infarto y Calavera Jr. II
- Oro Jr. y Daimond vs Pólvora y El Coyote
Precio de boletos del evento de lucha libre de Linkin Park en CDMX
Actualmente, solo hay dos secciones disponibles para el evento de Linkin Park en CDMX con estos precios:
- Gradas: 122 pesos
- Balcón: 183 pesos
¿Dónde comprar la merch oficial de Linkin Park?
En cuanto la merch oficial de LinKin Park de From Zero, el público podrá comprar:
- Camisetas
- Sudaderas
- Pins
- Carteles
- Tote Bags
- Pines
- Imanes
- Gorras
La mercancía estará disponible en la Arena México y en Tortas Los Linkin.
Recuerda que la Arena México se ubica en Dr. Lavista 189, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX.
Así puedes probar las tortas del evento de lucha libre de Linkin Park
Las primeras 50 tortas correrán a cuenta de Linkin Park, su menú tendrá las siguiente opciones:
- Heavy is the crown: Pierna horneada, milanesa, queso Oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate
- Emptiness machine: Pierna horneada, queso Oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate
- Cut the bridge: Milanesa, queso Oaxaca, salchicha, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate
- Overflow (vegana): Hongos, cebolla, frijol, jitomate y aguacate (también se puede pedir con queso)