La defensa de Lex Ashton ‘N’, acusado por el homicidio de un estudiante de CCH Sur, pidió duplicidad de término en la audiencia inicial de imputación que se desarrolló este sábado 11 de octubre de 2025.

De acuerdo con su abogado, la audiencia de Lex Ashton se pospuso para el jueves 16 de octubre en los juzgados penales de la Ciudad de México, sin dar mayores detalles de la hora.

“No es un asunto fácil es bastante complicado ya que están solicitando la prisión preventiva oficiosa“ dijo David Retes, abogado de Lex Ashton, quien no contó con ningún familiar durante este proceso.

Lex Ashton (Especial)

Aplazan audiencia inicial de Lex Ashton por caso CCH Sur

En entrevista para medios de comunicación, el abogado de Lex Ashton reiteró que el joven de 19 años se encuentra con problemas psicológicos, como depresión, que lo mantienen mal físicamente.

“Obviamente tuvo que estar presente, pero se encuentra, realmente, como lo he dicho; fuera de la realidad. Tiene eventos psicóticos que realmente sí está decaído sí está deprimido, se encuentra mal físicamente”, apuntó.

Aunque la audiencia inicial fue aplazada, Lex Ashton permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente hasta el jueves 16 de octubre, fecha en la que podría definirse su situación legal.

Es de recordar que a Lex Ashton se le acusa por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas tras agredir con un arma punzocortante a uno de sus compañeros de CCH Sur el pasado 22 de septiembre.