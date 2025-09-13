A una semana del video viral en el que se observa a una abogada insultar a una policía, el Congreso de CDMX (Ciudad de México) pide localizar a la nueva “lady Cerda”.

Y es que el pasado 1 de septiembre, se viralizó un video en el que Jessica Romero “lady Cerda” fue detenida por el alcoholímetro en CDMX, sin embargo, comenzó a insultar a una policía.

Esto después de que la abogada apuntara que no le llegó al precio a la “cerda” después de que intentara darle 500 pesos por no detenerla y se indignó porque le rompió su billete.

Congreso de CDMX pide localizar a Lady Cerda, la abogada que insultó a policía

En el Congreso de CDMX, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rebeca Peralta, instó a las autoridades a localizar a “Lady Cerda” a dos semanas del incidente contra la policía.

De acuerdo con lo señalado por la diputada del Partido Verde, Lady Cerda ya fue identificada sin embargo, falta localizarla, ya que sus insultos contra la policía debe tener consecuencias.

Asimismo, resaltó ante el Congreso de CDMX que Lady Cerda debe ser un ejemplo para la ciudadanía para disuadir de la discriminación, ya que mencionó, estos casos se han presentado seguido.

Sin embargo, las personas como Lady Cerda deben entender que no se puede discriminar a alguien sólo para evitar una sanción, como señaló la diputada en el Congreso de CDMX.

Por lo que también instó a que quienes incurran en la discriminación como Lady Cerda, paguen una gran multa.

Diputada del Congreso de CDMX insta a localizar a Lady Cerda (Rebeca Peralta vía X)

Lady Cerda enfrenta proceso tras discriminación a policía: esto es lo que viene

Tras el incidente entre Lady Cerda con la policía de CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya se presentó una denuncia formal contra Jessica Romero ante la Fiscalía General de Justicia.

Además de denunciar la discriminación al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (Conapred), debido no sólo a los insultos de Lady Cerda, también por denigrarla en función de su empleo.

Como establece el artículo 206 del Código Penal de la CDMX, la discriminación en la entidad por cualquier motivo, puede derivar en una multa de hasta 22 mil 629 pesos hasta 3 años de cárcel para Lady Cerda.