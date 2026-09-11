KIO IT Services presentó en Ciudad de México The BREAK, un portafolios de soluciones de inteligencia artificial orientadas a la operación, toma de decisiones y gestión fiscal.

La compañía reunió a líderes de diferentes industrias para conversar sobre inteligencias artificiales, no sólo desde un marco teórico, sino exponiendo y analizando casos prácticos.

El panel fue moderado por Rafa Sánchez Loza, CRO de KIO IT Services, y tuvo como exponentes a Rogelio Aguayo, CTO de Coppel; Salvador Barrena, Consultor Ejecutivo de Prosci; y Héctor Rodríguez, Business Strategist en Adobe.

Los participantes dialogaron desde distintas perspectivas sobre cómo las empresas están adoptando las IAs en sus procesos, sus implicaciones y los retos que enfrentarán hacia el futuro.

Los panelistas coincidieron en que las nuevas tecnologías representan una oportunidad para optimizar procesos, y las empresas que más pronto las adopten estarán en mejores condiciones para competir.

KIO organiza experiencia inmersiva durante presentación de The BREAK

Luego del panel, KIO IT Services presentó sus tres nuevas soluciones empresariales basadas en IA: Prophecy, dedicada a detectar señales y anticipar fallas en procesos y operaciones; SymphonIA, que automatiza decisiones y procesos; y SincronIA, herramienta enfocada en el área fiscal que reconoce y soluciona inconsistencias, facilitando las declaraciones fiscales.

Bernardo González, director de Operaciones; y José Da Silva, director de Experiencia Digital en KIO IT Services, fueron los encargados de presentar estos innovadores productos.

Los ejecutivos se ayudaron de una experiencia inmersiva para llevar virtualmente a los invitados a líneas de producción y tiendas de retail, donde las empresas necesitan más de las soluciones de IA.

Gonzáles y Da Silva expusieron casos concretos, explorando cómo capacidades como observabilidad, autonomía y conciliación fiscal inteligente están abriendo nuevas posibilidades en retail, manufactura y servicios financieros.