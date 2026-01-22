Goteras sorprendieron dentro de la Cámara de Diputados, afectando la sesión de la Comisión Permanente.

La lluvia de este miércoles 21 de enero generó diversas afectaciones, incluidos algunos inconvenientes en la Cámara de Diputados de la CDMX.

Lluvia provoca goteras dentro de la Cámara de Diputados

Se reveló que tras la lluvia del 21 de enero, la Cámara de Diputados registró goteras en su salón de sesiones.

Luego de concluir la sesión de la Comisión Permanente se detectó que una gotera caía en curules de diputados de Morena.

Gotera en la Cámara de Diputados (Captura de video)

Ante tal incidente, el personal del Palacio Legislativo de San Lázaro colocó una cubeta para contener el agua que caía del techo.

Además de que se retiraron los sistemas electrónicos de registro de asistencia y votación en al menos ocho curules.

Esto como medida preventiva para evitar dañar el equipo de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con autoridades de la Cámara de Diputados, las goteras en el recinto legislativo se produjeron por problemas en la impermeabilización del techo del salón de sesiones .

De momento, no hay reportes de daños en el inmobiliario del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Cabe señalar que desde mayo 2025 pasado, se reconoció que habían goteras en la Cámara de Diputados, producto de falta de mantenimiento.

Posteriormente, en agosto 2025, las constantes lluvias en la CDMX también dañaron el recinto legislativo y edificios anexos.